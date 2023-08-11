Бизнесмену Орифджану Шадиеву смягчили приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд Алматы изменил приговор осужденному ранее бизнесмену из списка Forbes Орифджану Шадиеву - ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ш. назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, С. назначено наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы. Каждому назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации», - сообщили в пресс-службе алматинского горсуда.

Ранее приговором Алмалинского районного суда Алматы Орифджан Шадиев осужден к 1 году 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Также вместе с ним ранее был осужден его помощник С. Его приговорили к 1 году лишения свободы, с лишением права занимать должности в финансовых и банковских организациях сроком на 5 лет (злоупотребление полномочиями).

Судом установлено, что Ш. приобрел банк с кредитной задолженностью пяти субъектов, при условии обеспечения исполнения обязательств этой задолженности с прекращением обременения имущества, предоставленного в обеспечение займов. При этом Ш. принял на себя обязательства обеспечить перевод долга перечисленных заемщиков на третьих лиц и произвести замену залогового имущества иным видом обеспечения. После приобретения банка залоговое имущество было заменено на 7 земельных участков. В последствие в 2021 году Ш. при пособничестве С. провели замену 7 залоговых участков на земельный участок с меньшей стоимостью.

«Санкция статьи 250 части 2 УК предусматривает помимо лишения свободы наказание в виде штрафа, исправительных работ, общественных работ и ограничения свободы. Учитывая, что в счет возмещения ущерба подлежит передаче земельный участок, стоимость которого с момента передачи в залог имеет тенденции к увеличению, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, апелляционная инстанция Алматинского городского суда изменила приговор суда», - пояснили в горсуде.