Бизнесменов Катара пригласили инвестировать в Казахстан

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице Государства Катар состоялся форум под названием «Казахстан – страна с привлекательной экономикой и местом для инвестиции» (Kazakhstan as an attractive economy and investment destination), посвященный разъяснению социально-экономических аспектов Послания Президента РК Касым-ЖомартаТокаева народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организованно Посольством Казахстана в Катаре совместно с Министерством торговли и индустрии Катара. В гостинице «Intercontinental Doha» собрались ведущие представители катарских государственных и частных структур в области экономики, торговли, инвестиций и финансов.

В своем выступлении посол Аскар Шокыбаев остановился на основных вопросах Послания Президента Республики Казахстан, а прибывшая из Казахстана делегация в составе руководителей структурных подразделений Фонда прямых инвестиций, Международного Финансового центра «Астана» (МФЦА) и АО «НК Казахинвест» ознакомила участников Форума с показателями и проектами в различных сферах экономики Казахстана, а также провела предметные встречи с заинтересованными партнерами из Катара.

В результате форума достигнут ряд договоренностей между катарскими и казахстанскими представителями.