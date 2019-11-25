Бизнесменов Катара пригласили инвестировать в Казахстан
ДОХА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице Государства Катар состоялся форум под названием «Казахстан – страна с привлекательной экономикой и местом для инвестиции» (Kazakhstan as an attractive economy and investment destination), посвященный разъяснению социально-экономических аспектов Послания Президента РК Касым-ЖомартаТокаева народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие было организованно Посольством Казахстана в Катаре совместно с Министерством торговли и индустрии Катара. В гостинице «Intercontinental Doha» собрались ведущие представители катарских государственных и частных структур в области экономики, торговли, инвестиций и финансов.
В своем выступлении посол Аскар Шокыбаев остановился на основных вопросах Послания Президента Республики Казахстан, а прибывшая из Казахстана делегация в составе руководителей структурных подразделений Фонда прямых инвестиций, Международного Финансового центра «Астана» (МФЦА) и АО «НК Казахинвест» ознакомила участников Форума с показателями и проектами в различных сферах экономики Казахстана, а также провела предметные встречи с заинтересованными партнерами из Катара.
В результате форума достигнут ряд договоренностей между катарскими и казахстанскими представителями.
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