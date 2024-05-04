Бизнесмены Караганды будут платить за электроэнергию меньше

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» представило уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц г. Караганды на 14,6% с 38,84 тенге до 33,19 тенге за кВт.ч., передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

Сниженный тариф вводится в действие с 5 мая 2024 года.

Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций.

Напомним, что данная работа проведена Правительством в рамках поручения Главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению тарифа.

Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица г. Караганды, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договора с ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт».

По возникшим вопросам можно обратиться в ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»:

Для юридических лиц:

г. Караганда, ул. Лободы, строение 35а, телефон 98-00-51; 87710066454.

Ранее сообщалось о снижении тарифов на электроэнергию для бизнеса в Астане.