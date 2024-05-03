В Астане снизят тарифы на электроэнергию для бизнеса
«Астанаэнергосбыт» подал уведомление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Астане о снижении тарифа на электроэнергию для юридических лиц на 18%, с 38,35 тенге до 31,45 тенге за 1 кВт·ч, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет.
Сниженный тариф вводится в действие с 1 июня 2024 года. Это стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергей нерегулируемых энергоснабжающих организаций.
— Предпосылкой для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «Астанаэнергосбыт»), что повлияло в сторону увеличения объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, соответственно и снижению тарифа. Для бесперебойного получения услуг электроэнергии юридические лица г. Астаны, ранее обслуживающиеся у нерегулируемых поставщиков, имеют возможность в оперативном порядке заключить соответствующие договоры с ТОО «Астанаэнергосбыт», — говорится в сообщении Комитета.