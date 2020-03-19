Бизнесмен из Шымкента выделил 20 млн тенге на помощь в условиях карантина

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Член партии «Nur Otan» бизнесмен Кайрат Молдасеитов выделил 20 млн тенге на помощь в условиях карантина по COVID-2019. Об этом он объявил на открытии клиники, построенной его же компанией в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба партии «Nur Otan» на cвоей официальной странице в Facebook, по словам бизнесмена, помощь будет оказана, в первую очередь, социально уязвимым слоям населения, которые находятся в большей зоне риска в случае заражения.

«Сейчас такое время, когда нужно думать не только о себе. Сегодня тяжело даже бизнесу. Но оставаться равнодушным и не замечать, что живущим с тобой в одном городе старикам, многодетным и малообеспеченным семьям ещё хуже, невозможно», - говорит Кайрат Молдасеитов.

Он выразил уверенность, что бизнесмены других городов страны поддержат его и последуют за ним, показав пример социальной ответственности.

Клиника открыта в новом жилом микрорайоне в Каратауском районе города Шымкент. В «Otau-Med» оказывается полный перечень медицинских услуг, в том числе в рамках ОСМС хирургами, ЛОР-врачами, терапевтами, кардиологами и другими. Также функционируют поликлиника и стационар.