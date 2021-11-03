Бизнес выполнил больше 60 уведомлений по снижению цен – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о мерах борьбы с повышением цен на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если мы определяем, что есть признаки нарушения, то мы даем уведомление и говорим: «Прекрати свое нарушение». Вот из 68 уведомлений, на сегодняшний день 63 выполнено. Перестали накручивать цены и снизили свои наценки», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах после пленарного заседания Мажилиса.

Кроме того, он поблагодарил торговые сети.

«Большая благодарность торговым сетям. Это социальная ответственность казахстанского бизнеса. 130 торговых сетей, больших и маленьких. Мы подписали с ними меморандум, по закону они имеют право накручивать цены на социально значимые продукты на 15%, они согласились до 10% снизить. Сейчас на многие товары идет спад, цены на какие-то товары будут продолжать расти», - отметил спикер.

«Во многом это будет связано с тем, какая будет эпидемиологическая ситуация в мире. Поскольку любые ковидные вспышки влияют на логистику. Логистика сразу закрывается или дорожает. Поскольку мы импортозависимые, нам приходится это тоже учитывать», - заключил С. Жумангарин.

Ранее ситуацию сценами на продукты питания прокомментировал министр национальной экономики РК РК Асет Иргалиев.