РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:36, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бизнес в ВКО просит отложить запуск Национального каталога товаров

    В Усть-Каменогорске предприниматели региона заявили о необходимости перенести сроки внедрения Национального каталога товаров, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    налоги бизнес
    Фото: pixabay

    Наполнение новой государственной базы учёта планируется сделать обязательным с 1 января 2026 года, однако представители рынка уверены, что в существующие сроки подготовиться невозможно.

    На заседании Совета торговли при Палате предпринимателей ВКО обсуждали главный вызов — обязательное внесение производителями и импортёрами всего ассортимента в единую базу. Участники отметили, что это потребует огромных трудозатрат и серьёзной технической подготовки.

    — Ассортимент огромный. На это нужны люди, время и программная поддержка. Считаю, что бизнес физически не успеет загрузить весь каталог до января, а без национального товара-идентификатора продажи просто остановятся, — отметил председатель Ассоциации торговых предприятий Владимир Бердник.

    Бизнес также подчеркнул, что продукция, не внесённая в Национальный каталог товаров, будет считаться нелегальной для оборота. Это означает, что магазины обязаны будут вернуть её поставщику — даже если речь идёт о продуктах с ограниченным сроком хранения.

    — А если это молочные товары, овощи или мясо? Они просто испортятся. Кто будет нести убытки? Этот вопрос пока не решён, — поделилась владелица сети магазинов у дома.

    Дополнительную нагрузку предприниматели видят и в необходимости обновления кассовой техники. Чтобы система национальных товарных идентификаторов заработала, торговым точкам потребуется прошивка или замена оборудования.

    — Обновление одного кассового аппарата стоит от 120 до 150 тысяч тенге. Для малой розницы это огромная сумма. Если в магазине три-четыре кассы, это становится неподъёмными расходами, — отметил владелец торговой точки в Усть-Каменогорске.

    По словам участников заседания, эти затраты полностью ложатся на плечи бизнеса и не компенсируются государством.

    Несмотря на поддержку цифровизации товарного рынка, предприниматели едины во мнении: сроки запуска должны быть пересмотрены.

    — Мы не против цифровизации. Но она должна быть реалистичной. В текущие сроки бизнес просто не успеет подготовиться, — подчеркнул Владимир Бердник.

    Палата предпринимателей ВКО сформирует предложения и направит их в уполномоченные госорганы.

    Ранее сообщалось, что Национальный каталог товаров станет обязательным для производителей и импортеров с 2026 года.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Бизнес Регионы Казахстана Предпринимательство и власть
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают