Бизнес в ВКО просит отложить запуск Национального каталога товаров

Наполнение новой государственной базы учёта планируется сделать обязательным с 1 января 2026 года, однако представители рынка уверены, что в существующие сроки подготовиться невозможно.

На заседании Совета торговли при Палате предпринимателей ВКО обсуждали главный вызов — обязательное внесение производителями и импортёрами всего ассортимента в единую базу. Участники отметили, что это потребует огромных трудозатрат и серьёзной технической подготовки.

— Ассортимент огромный. На это нужны люди, время и программная поддержка. Считаю, что бизнес физически не успеет загрузить весь каталог до января, а без национального товара-идентификатора продажи просто остановятся, — отметил председатель Ассоциации торговых предприятий Владимир Бердник.

Бизнес также подчеркнул, что продукция, не внесённая в Национальный каталог товаров, будет считаться нелегальной для оборота. Это означает, что магазины обязаны будут вернуть её поставщику — даже если речь идёт о продуктах с ограниченным сроком хранения.

— А если это молочные товары, овощи или мясо? Они просто испортятся. Кто будет нести убытки? Этот вопрос пока не решён, — поделилась владелица сети магазинов у дома.

Дополнительную нагрузку предприниматели видят и в необходимости обновления кассовой техники. Чтобы система национальных товарных идентификаторов заработала, торговым точкам потребуется прошивка или замена оборудования.

— Обновление одного кассового аппарата стоит от 120 до 150 тысяч тенге. Для малой розницы это огромная сумма. Если в магазине три-четыре кассы, это становится неподъёмными расходами, — отметил владелец торговой точки в Усть-Каменогорске.

По словам участников заседания, эти затраты полностью ложатся на плечи бизнеса и не компенсируются государством.

Несмотря на поддержку цифровизации товарного рынка, предприниматели едины во мнении: сроки запуска должны быть пересмотрены.

— Мы не против цифровизации. Но она должна быть реалистичной. В текущие сроки бизнес просто не успеет подготовиться, — подчеркнул Владимир Бердник.

Палата предпринимателей ВКО сформирует предложения и направит их в уполномоченные госорганы.

Ранее сообщалось, что Национальный каталог товаров станет обязательным для производителей и импортеров с 2026 года.