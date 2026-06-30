Бизнес-связи Казахстана и США продолжают укрепляться — Дебора Робинсон

Объем двусторонней торговли между Казахстаном и США в прошлом году достиг рекордных 5 млрд долларов, увеличившись на 3,5 млрд долларов по сравнению с 2020 годом, передает корреспондент агентства Kazinform с круглого стола «Казахстан–Америка», который проходит 30 июня в Астане.

Выступая на круглом столе заместитель главы дипломатической миссии США в Казахстане Дебора Робинсон заявила, что на фоне роста товарооборота страны продолжают расширять инвестиционное и деловое сотрудничество, делая акцент на технологическом обмене и запуске новых совместных проектов.

По ее словам, экономическое партнерство двух стран продолжает укрепляться и приобретает все более практический характер. Достигнутые в рамках предыдущих бизнес-миссий договоренности, отмечает она, уже трансформируются в конкретные проекты и новые деловые связи.

— Когда смотришь на этот зал и видишь столько знакомых лиц, невозможно не испытывать радость от того, как далеко продвинулось наше партнерство. Мы до сих пор видим результаты предыдущих бизнес-миссий, и особенно важно, что достигнутые тогда договоренности сегодня превращаются в реальные соглашения и новые отношения между компаниями наших стран, — отметила Робинсон.

Она подчеркнула, что за ростом экономических показателей стоят не только инвестиции и торговля, но и реальные изменения для бизнеса обеих стран.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Эти впечатляющие цифры — не просто статистика. За ними стоят тысячи рабочих мест, передача критически важных технологий и высокий уровень доверия между нашими странами. Мы также рады видеть, что казахстанский бизнес все активнее выходит на американский рынок, а миссия США готова оказывать необходимую поддержку компаниям, которые расширяют свое присутствие или только планируют выход на рынок США, — сказала Робинсон.

По ее словам, важную роль в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества играют профильные институты развития и бизнес-ассоциации, которые помогают компаниям находить партнеров и выстраивать долгосрочные коммерческие отношения.

Стоит отметить, в числе приоритетных между Казахстаном и США направлениями являются энергетика, цифровая экономика, искусственный интеллект, транспортная логистика и развитие критически важных цепочек поставок.

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и США превысил 1 млрд долларов в первом квартале 2026 года. Казахстан и США выстраивают устойчивое расширенное стратегическое партнерство, основанное на развитии политического диалога и углублении торгово-экономических связей. Особое внимание уделяется привлечению американских инвестиций, развитию транспортно-логистических маршрутов, а также сотрудничеству в сферах энергетики, критически важных минералов, инноваций и цифровых технологий.