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Бизнес-сообщество Актюбинской области поддерживает озвученные Президентом инициативы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Сентября 2022, 10:41
Бизнес-сообщество Актюбинской области поддерживает озвученные Президентом инициативы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В РПП «Атамекен» организовали коллективное прослушивание и обсуждение Послания с участием представителей бизнес-сообщества - членов Регионального совета предпринимателей, передает МИА «Казинформ».

«Этот ключевой документ дает серьезный задел для развития предпринимательства. Приоритетные задачи, обозначенные в нем, станут вектором для построения современного и эффективного государства, где развитый бизнес - ключевой компонент», - говорит директор палаты Дана Бекбауова.

Президент назвал приоритеты нового экономического курса, в основе которого стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику; развитие конкуренции; справедливое распределение национального дохода.

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«Все меры государственной поддержки направлены на добросовестного предпринимателя, который работает в соответствии с законом, социально ответственен, вносит достойный вклад в развитие экономики нашей страны, производит качественную конкурентоспособную продукцию и стремится сделать широко узнаваемым бренд «Сделано в Казахстане». Оказывая финансовую поддержку, государство делает упор на конкурентоспособный малый и средний бизнес. Поддержка будет оказана предприятиям, увеличившим фонд оплаты труда и налоговые отчисления. Это основное требование.

Будет внедрена автоматическая система идентификации представителей бизнеса, получающих госпомощь. Не менее важно, что поэтапно государство будет отходить от вмешательства в ценообразование. Ведь административное регулирование цен снижает инвестиционной привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Будет создана новая система госзакупок. В центре внимания не только низкая цена, но и качество товаров и услуг. Необходимость перевода государственных и квазигосударственных закупок на единую площадку — отличная новость для производителей. «Атамекен» готов внести предложения в новый закон «О государственных закупках». Ведь тема госзакупок, в том числе работа на электронном портале - одно из самых актуальных вопросов для бизнеса. Госзакупки - не только один из основных источников дохода, но и зачастую головная боль для бизнесменов», - отметила директор РПП.

«По содержанию поступивших вопросов преобладают земельные, налогообложение, АПК, закупки и прочие. Тот посыл, который прозвучал от Президента по обновлению налогового администрирования, принят бизнесом «на ура». Здесь сообщество предпринимателей совместно с НПП однозначно выработает и внесет ряд предложений», - добавила Дана Бекбауова.

Ранее Президент сказал, что в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен, отметила она.

Вчера Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

Бизнес   Актюбинская область   Регионы   Послание Президента РК-2022   Актобе  
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