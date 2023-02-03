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Бизнес-проекты на 800 млн тенге реализуют в Таласком районе Жамбылской области

3 Февраля 2023, 11:54
Бизнес-проекты на 800 млн тенге реализуют в Таласком районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Отремонтированные школы, модернизация многоэтажек, газификация – что ждет таласцев в ближайшие годы. План развития Таласского района до 2025 года обсуждали в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, повышение доходов населения, возможности более эффективного использования госпрограмм и создания новых рабочих мест благодаря инвестпроектам обсуждали на заседании актива Таласского района под председательством заместителя акима Жамбылской области Канатбека Мадибека.

По информации акима района Нурбола Жунисбекова, в прошлом 2022 году в сфере промышленности в районе произвели продукцию на сумму свыше 35 млрд тенге, в сфере сельского хозяйства – на 22 млрд тенге.

23 инвестиционных проекта реализовали в сфере предпринимательства, в сфере сельского хозяйства – семь. На средства из местного бюджета запустили 43 проекта, создав 85 новых рабочих мест.

Проектом по повышению доходов населения охвачено три сельских округа.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Правительство РК поддержало проект повышения доходов сельчан, выделив значительные финансовые средства на его реализацию. Комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств должен увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. В 2022 году на финансирование пяти направлений пилотного проекта из республиканского бюджета выделено 7,2 млрд тенге (кредит под 2,5 % годовых), из местного – два млрд тенге (под 5 % годовых).

В Таласском районе на этот год на реализацию 138 бизнес-проектов подана заявка на 826,6 млн тенге. В этом году в проект будут дополнительно включены Бостандыкский и Бериккаринский сельские округа.

Также планируется на средства из местного бюджета реализовать 46 проектов – это капитальный ремонт двух школ, модернизация двух многоэтажных жилых домов, ремонт инженерной инфраструктуры трех жилых домов, строительство газопроводов к селам.

«Главное задача, поставленная акимом области – повышение доходов населения, - сказал заместитель акима области Канатбек Мадибек. – Следует более эффективно использовать возможности государственных программ, а также создавать рабочие места за счет инвесторов. Сельские жители должны быть знакомы со всеми видами государственных программ».

Таласский район преимущественно имеет аграрное направление. Здесь развито каракулеводство, шерстное овцеводство, коневодство, верблюдоводство, зерноводство, овощеводство и садоводство.


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