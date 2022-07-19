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Бизнес подал в суд на акимат из-за платных парковок
19 Июля 2022 13:02

Бизнес подал в суд на акимат из-за платных парковок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор столичной палаты предпринимателей Бейсен Жолболдиев заявил, что ставить платные парковочные места возле социальных объектов нельзя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приходя, люди не должны нести какие-то дополнительные затраты. В правилах СНИП предусмотрено, что работающие в этом здании и посетители должны использовать парковочные места на бесплатной основе. Идет нарушение принципов ГЧП. Сегодня у нас присутствует АО «Центр ГЧП», хотим еще послушать их мнение. Они уже комментировали, говоря о том, что есть моменты, которые нужно пересматривать. Это тоже нонсенс, когда 5% идет государству, 95% идет частному предпринимателю. Думаю, это неравные условия, при том, что обслуживание осуществляется за счет МИО и бизнес-сообщества», - сказал Бейсен Жолболдиев в кулуарах организации.

«Собственники крупных БЦ говорили, что когда подходит срок на продление аренды, у них взымали и передавали под управление частному партнеру по парковочным местам», - добавил спикер.

Журналисты уточнили у него, идет ли речь о лоббировании интересов определенных предпринимателей.

«Недобросовестная конкуренция возможна, но для этого мы должны посмотреть в корень, откуда это все изначально идет. Мы всю документацию по сегодняшний день не можем получить. Предприниматели уже подали в суд. Когда любой бизнесмен реализует свой проект, он полностью изучает его, особенно наличие парковочных мест. Это играет немаловажную роль, потому что люди, приезжая, могут оставить авто. На сегодняшний день эти места становятся платными, соответственно они недополучают своей прибыли», - заключил Б. Жолболдиев.

Ранее сообщалось, что бизнес выступает против увеличения количества платных парковок в Нур-Султане.


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Бизнес выступает против увеличения количества платных парковок в Нур-Султане
Автор:
Корреспондент

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