Бизнес на Иртыше: Павлодар и Омск обсуждают совместные проекты

В ходе совещания чиновники из Павлодара и Омска обсудили перспективы партнерства в сферах транспорта, логистики, промышленности, агропромышленного комплекса. Отдельное внимание уделили Иртышу. Обе стороны считают, что реку нужно рационально использовать, как трансграничную водную артерию.

— У нас с вами — очень хорошие перспективы, и нужно просто чуть-чуть чаще друг с другом общаться, и тогда всё получится. Особенно это нужно делать бизнесу с бизнесом, — заявил губернатор Омской области Виталий Хоченко.

Фото: Валерий Бугаев

Отмечается, что десятки тонн казахстанских и российских грузов уже перевезены по Иртышу. При этом, в основном доставку все же осуществляют сухопутным транспортом. Отмечен и туристско-культурный потенциал реки: уже десять лет реализуется совместный проект «Иртыш — река дружбы».

В рамках визита делегации из Омска в Павлодаре был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

Фото: Валерий Бугаев

Напомним, ранее сообщалось о возможном риске загрязнения Иртыша ртутью из озера Былкылдак.