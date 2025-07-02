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    10:21, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Бизнес на Иртыше: Павлодар и Омск обсуждают совместные проекты

    В Павлодар прибыла делегация из Омской области РФ. В рамках встречи обсудили потенциал Иртыша для бизнесменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бизнес на Иртыше: Павлодар и Омск обсуждают совместные проекты
    Фото: Валерий Бугаев

    В ходе совещания чиновники из Павлодара и Омска обсудили перспективы партнерства в сферах транспорта, логистики, промышленности, агропромышленного комплекса. Отдельное внимание уделили Иртышу. Обе стороны считают, что реку нужно рационально использовать, как трансграничную водную артерию.

    — У нас с вами — очень хорошие перспективы, и нужно просто чуть-чуть чаще друг с другом общаться, и тогда всё получится. Особенно это нужно делать бизнесу с бизнесом, — заявил губернатор Омской области Виталий Хоченко.

    Бизнес на Иртыше: Павлодар и Омск обсуждают совместные проекты
    Фото: Валерий Бугаев

    Отмечается, что десятки тонн казахстанских и российских грузов уже перевезены по Иртышу. При этом, в основном доставку все же осуществляют сухопутным транспортом. Отмечен и туристско-культурный потенциал реки: уже десять лет реализуется совместный проект «Иртыш — река дружбы».

    В рамках визита делегации из Омска в Павлодаре был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

    Бизнес на Иртыше: Павлодар и Омск обсуждают совместные проекты
    Фото: Валерий Бугаев

    Напомним, ранее сообщалось о возможном риске загрязнения Иртыша ртутью из озера Былкылдак. 

    Теги:
    Бизнес Регионы Казахстана Регионы Логистика Транспорт Иртыш Россия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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