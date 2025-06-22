Есть ли риск загрязнения Иртыша ртутью из озера Былкылдак

В течение многих лет в почвенном слое и в озере Былкылдак накопилось порядка 900 тонн ртутных соединений.

Специалисты неоднократно поднимали вопрос о риске попадания этого опасного химического элемента в воды реки Иртыш. В связи с этим ситуация в указанном районе остаётся одной из наиболее острых экологических проблем региона. За последние двадцать лет здесь ведутся комплексные мероприятия, в том числе реализуется проект «Стена в грунте».

Для лучшего понимания следует напомнить, что павлодарский завод «Химпром» осуществлял деятельность в период с 1975 по 1993 годы. На этом производстве, где с применением ртути выпускались каустическая сода и хлор, функционировали 82 электролизера.

Предположительно, за 28 лет эксплуатации предприятия, в почву попало около 1 350 тонн ртути. Однако данная цифра не является окончательной. После закрытия завода на территории были выявлены полигоны со ртутьсодержащими отходами, загрязнённой почвой, производственные водоёмы и демонтированные электролизёры.

Перед государственными органами в тот период встали первоочередные задачи — защита здоровья населения и стабилизация экологической обстановки в регионе. Общественность проявляла активную озабоченность, и проблема загрязнения ртутью долгие годы оставалась предметом широкой дискуссии. В итоге озеро Былкылдак стало центром накопления особо опасных отходов.

Какова текущая экологическая обстановка в районе озера Былкылдак и на прилегающей территории?

С этим вопросом мы обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и получили следующий официальный ответ:

— Вопрос ликвидации ртутного загрязнения является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в рамках его рабочей поездки в Павлодарскую область в 2022 году. В течение последних двух десятилетий на загрязнённой территории ведётся системная работа: осуществляется мониторинг очагов загрязнения, включая атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы и другой среды; проводится бурение и установка дополнительных контрольных скважин, — говорится в ответе министерства.

В 2016 году с участием казахстанских и международных экспертов была разработана концепция демеркуризации и реабилитации объектов, загрязнённых ртутью, на территории северной промышленной зоны Павлодара. Документ предусматривает поэтапное решение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач, включающих организационные и технические меры. Главной целью является локализация и сдерживание тяжёлого металла.

В 2017 году программа ртутного мониторинга была скорректирована: в неё включён контроль за состоянием атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод, снежного покрова, биологических образцов водоплавающих птиц и рыб, а также анализ образцов волос сотрудников АО «Каустик».

В 2019 году дополнительно были пробурены 41 наблюдательная скважина для отбора проб подземных вод.

В 2021 году были выполнены работы по обустройству дренажного канала, предназначенного для отвода атмосферных осадков от озера Былкылдак с учётом рельефа местности.

— В 2022 году завершены работы по картографированию участков, загрязнённых ртутью, а также разработана база данных по ртутному загрязнению. Кроме того, в текущем году планируется корректировка программы ртутного мониторинга на период 2026–2030 годов, — говорится в ответе министерства.

Мониторинг в текущем году осуществляет аккредитованный испытательный центр — ТОО «Gio Trade». По данным компании, в 2025 году её специалисты планируют произвести отбор 75 проб атмосферного воздуха, 24 — почвы, 16 — поверхностных вод, 10 — снежного покрова, 509 — подземных вод, а также провести исследования птиц и рыб и взять 9 образцов волос для анализа. Также планируется восстановление 15 наблюдательных скважин.

Главным источником потенциальной опасности остаётся озеро Былкылдак — искусственный водоём, созданный в 1973 году для накопления сточных вод.

Фото: time.kz

Площадь озера составляет более 2,1 гектара. Водоём сдан в аренду АО «Каустик», расположенному на территории бывшего химического предприятия, сроком до 2030 года.

Согласно официальной информации, на западной стороне автомобильной дороги, ведущей от бывшей насосной станции № 6 до озера Былкылдак, завершено строительство так называемой «Стены в грунте» — противофильтрационной подземной завесы.

Эта конструкция предназначена для изоляции ртутных отходов, хранящихся в специально отведённых зонах, с целью предотвращения их попадания в воды реки Иртыш и в населённые пункты, расположенные поблизости. Глубина подземной стены варьируется от 8 до 15 метров.

Для создания этой защитной преграды были выкопаны протяжённые траншеи, которые затем заполнили глинистым раствором и тиксотропной жидкостью. В результате под землёй сформировалась защитная завеса длиной 2,4 километра, непроницаемая для токсичных веществ.

— Согласно разработанной концепции демеркуризации, а также на основе ранее проведённых исследований, объём ртути, находящейся на дне озера Былкылдак, оценивается приблизительно в 13,2 тонны. Однако для точного определения степени взаимодействия ртути с подземными водами необходимо проведение дополнительных исследований. Для контроля эффективности «Стены в грунте» пробурено 25 наблюдательных скважин, через которые осуществляется регулярный мониторинг. В настоящее время риск проникновения ртути в реку Иртыш не зафиксирован. С 2022 года мониторинг проводится в верховьях реки — на границе с Абайской областью, а также в нижнем течении — на границе с Российской Федерацией. Пробы, отобранные за последние три года, не выявили присутствия ртути, что свидетельствует об отсутствии трансграничной угрозы. Качество речной воды контролируется на девяти специализированных постах региона. Павлодарский филиал РГП «Казгидромет» продолжает осуществлять постоянный гидрохимический мониторинг. Так, по результатам первых пяти месяцев текущего года содержание ртути в Иртыше составило 0,00001 мг/дм³, что соответствует всем действующим санитарным нормативам, — указывается в сообщении министерства.

По данным специалистов АО «Каустик», на территории бывшего химического завода по-прежнему хранится около 900 тонн ртутных отходов. Основная их часть захоронена в специально оборудованных полигонах.

К сожалению, возможность взаимодействия ртути с подземными водами всё ещё изучена недостаточно.

Вопросами, связанными с озером Былкылдак и его окрестностями, занимаются профильные управления Павлодарской области. Региональные власти в рамках ежегодного плана мероприятий по охране окружающей среды систематически проводят работы, направленные на предотвращение попадания ртутных соединений в реку Иртыш.

Почвенные пробы, отобранные на четырёх контрольных точках вокруг озера, не выявили превышения предельно допустимых концентраций. Максимальный зафиксированный показатель составил 0,18 мг/кг при установленной норме в 2,1 мг/кг.

Напомним, Президент Республики Казахстан поднимал вопрос о необходимости очистки озера Былкылдак от ртути.