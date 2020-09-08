Бизнес и наука должны понять запросы и возможности друг друга - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК в своем Послании обозначил круг задач, которые сегодня стоят перед казахстанскими учеными. Своими мыслями по поводу программы научно-технологического развития страны поделился кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной санитарии КАТУ им. С. Сейфуллина Юрий Балджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента стало самой обсуждаемой темой последних дней. Президент обозначил круг задач, которые сегодня стоят перед казахстанскими учеными. Предложение о ежегодных стажировках все приняли с воодушевлением. Безусловно, если наши ученые получат возможность стажироваться в крупнейших научных центрах, это положительно скажется на их профессиональном росте, качестве исследований. Но тут очень важно предусмотреть и обязательства ученого, которые он должен выполнить после прохождения стажировки: это могут быть публикации в СМИ, статьи в авторитетных научных изданиях, доклады, обсуждение, внедрение в организации новых идей, трансферт новых технологий, проведение курсов повышения квалификации для коллег. То есть, человек должен «окупить» свою стажировку не только личными достижениями, но и распространением знаний, конкретными действиями по развитию науки в стране», - отмечает Юрий Балджи.

Ученый добавил, что поддерживает предложения Президента по разработке программы научно-технологического развития страны.

«Для этого нам необходимо, чтобы бизнес, предпринимательство и ученые, научные организации услышали и поняли запросы и возможности друг друга. Считаю, что для этого необходимо создать специальный портал, на котором со стороны бизнеса будут поставлены задачи, необходимые для развития предприятия, отрасли, управления. Ученые могут предлагать свои проекты для их решения, победители получат финансирование. Точно так же ученые могут представлять свои разработки, предлагать инновационные технологические решения, которые могут заинтересовать производственников», - считает Юрий Балджи.

Что касается нормы об отчислении 1% от капитальных вложений на развитие науки и технологий, то, по мнению ученного, нужно начинать с государственной поддержки и стимулирования производственных предприятий (хотя бы на начальном этапе), которые уже сегодня внедряют или планируют внедрять инновационные технологии, разработанные казахстанскими учеными. Этот механизм должен быть понятен, прозрачен, максимально освобожден от бюрократических препятствий.

«Та поддержка, которая начала работать с 2020 года, малоэффективна, затрагивает интересы только тех ученых, которые выполняют научные проекты по ПЦФ МСХ РК, и бюрократически очень сложная для производственника. Сегодня много делается для поддержки и развития науки в Казахстане. Только за последнее время объявлено пять научных конкурсов, рассмотрение которых, надеюсь, не будет затягиваться. Хотелось бы, чтобы возобновилось финансирование в полном объеме проектов в АО «Фонд науки», начали объявлять новые конкурсы по коммерциализации РННТД (коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности), которые уже не объявлялись два года. Ну и, конечно, хочется, чтобы мы быстрее вышли из ограничений карантина, чтобы максимально полно реализовать все планы и проекты», - заключил Юрий Балджи.



