Бизнес-форум в Брюсселе: будущее предприятие по производству полиэтилена добавит 1% к ВВП Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вклад в ВВП Казахстана будущего газохимического предприятия по производству полиэтилена, который намерена построить австрийская компания «Бореалис», составит около 1 процента. Об этом заявил старший вице-президент компании «Бореалис» Еспен Остмо в ходе своего выступления на казахстанско-европейском бизнес-форуме в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Газохимический проект по производству полиэтилена планируется реализовать в Атырауской области. Мощность будущего предприятия составит 1,250 млн. тонн продукции в год.



«Этот проект будет способствовать созданию газохимической промышленности в Казахстане с очень значительным экспортом в страны СНГ и Европу», - сказал Е. Остмо.



Старший вице-президент компании «Бореалис» отметил, что инвестиции в проект составят более 5 млрд. долларов, тогда как экспортные продажи будущего производства ожидаются на уровне около 2 млрд. долларов.



«Прямой вклад в ВВП Казахстана, вероятно, составит около 1 процента в год с последующим дополнительным вкладом от отечественных поставщиков и промышленности», - подчеркнул Е. Остмо.



«Основываясь на огромных ресурсах газа в Казахстане, мы полагаем, что должны быть внушительные перспективы для производства полиэтилена, а также с перспективой расширения деятельности по полипропилену», - отметил старший вице-президент компании «Бореалис».



Отметим, компания «Бореалис» является ведущим европейским производителем полиолефинов, базовых химикатов и удобрений со штаб-квартирой в Австрии. По итогам 2017 г. выручка компании составила 7,6 млрд. евро.



Напомним, Президент РК прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). Сегодня в Королевском дворце прошла встреча Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом. Президента Казахстана также встретился в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов.