Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 364.35 EUR 419.95
RUB 5.56 CNY 52.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бизнес-форум в Брюсселе: будущее предприятие по производству полиэтилена добавит 1% к ВВП Казахстана

18 Октября 2018 22:12 100
Поделиться:
Бизнес-форум в Брюсселе: будущее предприятие по производству полиэтилена добавит 1% к ВВП Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вклад в ВВП Казахстана будущего газохимического предприятия по производству полиэтилена, который намерена построить австрийская компания «Бореалис», составит около 1 процента. Об этом заявил старший вице-президент компании «Бореалис» Еспен Остмо в ходе своего выступления на казахстанско-европейском бизнес-форуме в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Компания «Альстом» намерена реализовать проекты в Алматы
Royal Dutch Shell рассчитывает на продолжение сотрудничества с Казахстаном Президент РК провел встречи на полях казахстанско-европейского бизнес-форума

Газохимический проект по производству полиэтилена планируется реализовать в Атырауской области. Мощность будущего предприятия составит 1,250 млн. тонн продукции в год.

«Этот проект будет способствовать созданию газохимической промышленности в Казахстане с очень значительным экспортом в страны СНГ и Европу», - сказал Е. Остмо.

Старший вице-президент компании «Бореалис» отметил, что инвестиции в проект составят более 5 млрд. долларов, тогда как экспортные продажи будущего производства ожидаются на уровне около 2 млрд. долларов.

«Прямой вклад в ВВП Казахстана, вероятно, составит около 1 процента в год с последующим дополнительным вкладом от отечественных поставщиков и промышленности», - подчеркнул Е. Остмо.

«Основываясь на огромных ресурсах газа в Казахстане, мы полагаем, что должны быть внушительные перспективы для производства полиэтилена, а также с перспективой расширения деятельности по полипропилену», - отметил старший вице-президент компании «Бореалис».

Отметим, компания «Бореалис» является ведущим европейским производителем полиолефинов, базовых химикатов и удобрений со штаб-квартирой в Австрии. По итогам 2017 г. выручка компании составила 7,6 млрд. евро.

Напомним, Президент РК прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). Сегодня в Королевском дворце прошла встреча  Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом. Президента Казахстана также встретился в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Тимур Дюсекеев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив