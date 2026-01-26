Бизнес-джет разбился в США: на борту были 8 человек

Состояние людей на борту пока неизвестно, пишет CBS.

— На месте происшествия все еще находятся сотрудники экстренных служб, и ожидается, что они будут активно работать еще несколько часов, прежде чем появится какая-либо дополнительная информация, — говорится в заявлении международного аэропорта Бангора, опубликованном в воскресенье, где также добавлено, что создан оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.

Аэропорт был закрыт после инцидента.

Расследованием крушения займутся Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB).

Причина крушения неизвестна. Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны. В штате Мэн температура значительно ниже нуля, а небольшой снегопад приводит к очень плохой видимости. В воскресенье в Бангоре действовало предупреждение о зимнем шторме.

Ранее сообщалось, что из-за зимнего шторма в США в 24 штатах страны объявили режим ЧС. В общей сложности за время шторма было отменено более 17 000 рейсов.