    13:26, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Бизнес-джет разбился в США: на борту были 8 человек

    По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в воскресенье вечером частный самолет с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Бангор в штате Мэн, передает агентство Kazinform. 

    Бизнес-джет разбился в США: на борту были 8 человек
    Фото: @3315Aviation

    Состояние людей на борту пока неизвестно, пишет CBS

    — На месте происшествия все еще находятся сотрудники экстренных служб, и ожидается, что они будут активно работать еще несколько часов, прежде чем появится какая-либо дополнительная информация, — говорится в заявлении международного аэропорта Бангора, опубликованном в воскресенье, где также добавлено, что создан оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.

    Аэропорт был закрыт после инцидента. 

    Расследованием крушения займутся Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB).

    Причина крушения неизвестна. Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны. В штате Мэн температура значительно ниже нуля, а небольшой снегопад приводит к очень плохой видимости. В воскресенье в Бангоре действовало предупреждение о зимнем шторме. 

    Ранее сообщалось, что из-за зимнего шторма в США в 24 штатах страны объявили режим ЧС. В общей сложности за время шторма было отменено более 17 000 рейсов.

     

    Крушение самолета Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
