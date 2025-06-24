Бизнес должен не бояться ошибаться - Константин Авершин

— Президент не случайно вновь акцентировал внимание на этом вопросе: предпринимательская среда все еще чувствует себя незащищенной, особенно при контакте с силовыми и фискальными органами, — подчеркнул депутат.

Речь здесь идет не только о праве, а о правоприменительной культуре и ответственности исполнителей, считает спикер.

— В чем суть проблемы? Во-первых, сохраняются прецеденты давления под видом проверок, доследственных проверок и налоговых споров, которые искусственно переводятся в уголовную плоскость. Во-вторых, предприниматель до сих пор воспринимается как «подозреваемый по умолчанию», особенно в регионах. В-третьих, у нас есть законодательные нормы, но слабо работает механизм их правоприменения и не хватает институциональной дисциплины, —отмечает К.Авершин.

Чтобы исключить злоупотребления со стороны правоохранительных органов в отношении бизнеса, считает эксперт, необходимо жесткое разделение бизнес-споров и уголовного преследования.

— Бизнес должен не бояться ошибаться. Если речь идет о налоговом или административном нарушении — это должно решаться в гражданско-правовом, а не уголовном поле. Также нужно усилить персональную ответственность сотрудников правоохранительных и налоговых органов за необоснованное возбуждение дел против предпринимателей. Нужен четкий сигнал: если ты злоупотребил — будешь отвечать лично, — подчеркивает К.Авершин.

Кроме того, по его мнению, необходимо развитие института бизнес-омбудсмена и региональных советов по защите предпринимателей, с реальными инструментами влияния, а не формальной ролью.

— И, наконец, тотальная цифровизация всех взаимодействий между бизнесом и государством. Чем меньше субъективного контакта — тем ниже риск давления. Цифра — это не только про удобство, это про защиту от коррупции и произвола, — подчеркивает К.Авершин.

Напомним, Президент, выступая сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, заявил о том, что проблема безосновательного уголовного преследования бизнеса полностью не решена.