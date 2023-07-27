Бизнес-центр сносят по решению суда в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четырехэтажное административное здание попало под снос за многочисленные нарушения в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Бизнес-центр находится севернее улицы Экспериментальная, восточнее улицы Ходжанова. Объект строился без экспертизы проекта, кроме того, зафиксированы отклонения от утвержденного Генерального плана.

В акимате города сообщили, что впервые иск был направлен в Бостандыкский районный суд 6 марта 2020 года. Решением суда исковое заявление удовлетворено, однако более 3 лет судебные разбирательства по объекту продолжались в связи с апелляционными жалобами и новыми обстоятельствами дела.

13 мая 2021 года государственным судебным исполнителем в адрес собственника направлено уведомление о добровольном исполнении решения суда, однако собственник продал земельный участок, в связи с чем решение было возвращено без исполнения. Управление градостроительного контроля Алматы инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным.