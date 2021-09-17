«Бизнес бастау» – программа для сельских жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году Правительство выделило на развитие сельского предпринимательства 22 млрд тенге. Эти средства были распределены на более, чем 5 тысяч проектов. Об этом сообщил первый заместитель НПО «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Н. Абильшаиков отметил, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил расширить потенциал микрофинансовых организаций в кредитовании малого бизнеса, в особенности в сельской местности.

По его словам, по направлению повышения потенциала микрофинансовых организаций НПП «Атамекен» открыла 15 МФО, которые охватывают 14 областей и город Шымкент. Эти МФО предоставляют кредиты жителям сел и малых городов на 7 лет под 6%. Правительство в этом году выделило на это направление 22 млрд тенге. Этими средствами будут обеспечены более 5 тысяч проектов. В случае, если эти средства будут использованы, Правительство выделит еще 50 млрд тенге.

С апреля текущего года 15 микрофинансовых организаций получили лицензии. Сейчас они принимают документы на получение кредитов. В этих МФО могут получить кредиты лица, обучавшиеся по проекту «Бизнес бастау». То есть, кредиты не предусмотрены на приобретение личной собственности и другие цели. Они выдаются только на открытие бизнеса в рамках «Бизнес бастау». Главное требование, что нужно пройти эти курсы, и иметь сертификат. Кроме того, согласно плану, в сельских населенных пунктах будут выданы кредиты в размере 12 миллионов тенге на одно лицо, в моногородах 18 млн тенге, в областных центрах 23 миллиона тенге под 6% процентов. Кредиты выдаются по всем отраслям. В сельском хозяйстве более 60% выдается на развитие животноводства и растениеводства. Остальные 40% приходятся на сферу услуг, то есть, парикмахерские, кондитерские, бани.

По словам Н. Абильшаикова, основное требование к получателям кредитов – они должны окончить курсы «Бизнес бастау» и иметь залог. Залог оценивается в зависимости от суммы кредита. Также проверяется кредитная история, если в ней будут обнаружены недостатки, кредит могут и не предоставить.

На сегодняшний день одобрено 1,5 тысячи проектов на общую сумму 13 млрд тенге. В ближайшие две недели они начнут получать средства. Более всего запросов на получение кредитов поступило из Туркестанской, Алматинской и Западно-Казахстанской областей.

Как сообщил Н. Абильшаиков, НПП «Атамекен» работает в проекте «Бизнес бастау» около пяти лет. За это время в республике около 150 тысяч человек смогли обучиться тонкостям бизнеса. Из них 46 тысяч человек открыли свой бизнес. Этот проект реализуется во всех областях, в 180 районах, в 36 моногородах. После обучения на месячных курсах участники открывают свой бизнес. Выделенные государством 22 миллиарда тенге выдаются в виде кредитов участникам, выбравшим проект «Бизнес бастау».

По словам Н. Абильшаикова, есть определенные требования к участникам проекта. В первую очередь, это должны быть многодетные семьи, малообеспеченные семьи, молодежь и трудоспособные инвалиды. После обучения в рамках проекта НПП «Атамекен» оказывает им поддержку в течение двух лет. Лица, выбравшие проект «Бизнес бастау» в 2017-2020 годах уплатили государству более 1,5 млрд тенге налогов. Благодаря им обеспечены работой более 60 тысяч человек.

«Поэтому, эта программа считается одной из важных для развития экономики страны и обеспечения занятости населения», - сказал Н. Абильшаиков.