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Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2023, 16:54
Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области Фото: polisia.kz

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В Жетысайский районнный отдел полиции поступило заявление от одного из ломбардов. В нем говорилось о женщине, сдавшей бижутерию под видом золотых изделий на 4 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Установлена подозреваемая - местная жительница. Выяснилось, женщина под видом постоянной клиентки вначале сдавала золотые изделия, а затем бижутерию. Работники ломбарда не сразу заметили, что золотые изделия оказались фальшивкой. Полученные деньги она потратила на собственные нужды.

Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.


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