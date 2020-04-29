Bizbirgemiz: в Алматы начата вторая волна оказания материальной помощи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы городским филиалом партии Nur Otan начата вторая волна оказания материальной помощи социально уязвимым слоям населения в рамках акции #Bizbirgemiz, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

Как известно, в целях оказания адресной социальной помощи гражданам учрежден Фонд «Almaty Birgemiz», деятельность которого финансируется из республиканского фонда «Birgemiz».

Ранее Фондом «Almaty Birgemiz» было выделено по 50 тыс. тенге наиболее нуждающимся жителям города. Материальной помощью обеспечены 23 472 человека из пять категорий граждан.

По поручению партии «Nur Otan» с 27 апреля начата вторая волна оказания материальной помощи. Изменена категория граждан. Теперь помощь получат 28 592 человека из следующих категорий: малообеспеченные многодетные семьи (получатели АСП 2019 г.); пенсионеры - инвалиды 1 и 2 групп; участники, инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица; труженики тыла; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями.

«Списки граждан подготовлены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК. Если получатель входит в данные категории, то помощь ему будет назначена автоматически. Регистрироваться, собирать документы, ходить никуда не нужно, деньги поступят на карточные счета с смс-уведомлением от Фонда «Almaty Birgemiz» и партии Nur Otan. Помощь выплачивается единоразово», - сообщили в городском филиале партии Nur Otan.

Перечисленные средства не будут изъяты в счет погашения штрафов, кредитов и других платежей. Стоит также отметить, что республиканским Фондом «Birgemiz» в Алматы направлено 2 млн медицинских масок. Масками будут обеспечены 40 тыс. нуждающихся горожан.

Акция по доставке масок началась 16 апреля во всех районах города и на сегодня медицинскими масками обеспечены более 25 тыс. семей. К акции подключены 200 волонтеров и порядка 120 автомашин.

Также при поддержке акимата города Алматы был открыт специальный счет в фонде, на который Фонд Первого Президента - Елбасы, депутаты от партии «Nur Otan», бизнесмены, предприятия, члены партии и простые граждане перечислили средства. Они в основном направлены на приобретение более 14 тысяч продуктовых корзин для малообеспеченных категорий граждан и другие нужды.

В дополнение к этому за счет спонсорских средств при поддержке партии организована доставка 17 784 продуктовых корзин нуждающимся гражданам и ежедневного горячего питания более 800 одиноким людям старше 80 лет. Всего доставлено порядка 26 тысяч горячих блюд.

Работы в данных направлениях продолжаются.