#БiзБіргеміз: Столичная Ассамблея народа Казахстана помогла в очистке дворов от снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня представители Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан и этнокультурных объединений приняли участие в общегородском субботнике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан.

Проведена очистка от снега дворов домов пожилых и малообеспеченных, а также семей, нуждающихся в особой заботе, а также территории КГУ «Центр социального обслуживания «Шарапат» микрорайона Коктал.

Представители столичной Ассамблеи первыми начали уборку дворовых территорий горожан, нуждающихся в заботе. «Столичная АНК всегда принимает активное участие в благотворительных делах. И сегодня мы участвуем в благотворительном мероприятии «Біз біргеміз» по очистке столицы от снега. Необходимая работа ведется на должном уровне, и в дальнейшем будет продолжена», – отметила главный специалист секретариата Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан Г. Тайгокова.

В настоящее время ведутся работы по очистке города от снега. Особенно актуальна расчистка дворов одиноко проживающих граждан, нуждающихся в помощи. В связи с этим городская Ассамблея призвала оказать помощь тем, кто нуждается.

«В этом доме проживаю одна. Пожилому человеку трудно очистить толстый слой снега во дворе дома. А сейчас я благодарна волонтерам, которые расчистили мой двор. Желаю плодотворной работы городской Ассамблее, организовавшей это дело», – сказала В.Щербакова, жительница дома по улице Ш. Айманова.

Для перевозки волонтеров, прибывших для участия в очистке снега, был выделен специальный транспорт, оснащенный необходимым инвентарем. Таким образом, волонтеры, представляющие городскую Ассамблею и этнокультурные объединения столицы, в общей сложности 30 человек, направили все усилия на такое благое дело. Горожане выразили благодарность волонтерам, очистившим от снега дворы жилых домов на нескольких улицах.