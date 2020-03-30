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#Бізбіргеміз: на 2 млн тенге раздал мясную продукцию туркестанский бизнесмен

30 Марта 2020, 09:10
#Бізбіргеміз: на 2 млн тенге раздал мясную продукцию туркестанский бизнесмен

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанский бизнесмен раздал мясную продукцию на 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

В стране набрала​ обороты акция​ ​«Біз біргеміз!», инициированная партией​ «Nur Otan», направленная на оказание помощи нуждающимся семьям. Активное участие в ней принимают неравнодушные граждане. Свой вклад внес и предприниматель Туркестанской области, директор ТОО​ «Ордабасы құс», председатель первичной партийной организации​ Мурат Тагаев, в качестве спонсорской помощи он предоставил​ 2800 кг. мяса индейки.

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«Со стороны государства ведется большая работа по недопущения распространения коронавируса, поддержки населения. Но в это сложное время не должны оставаться в стороне и предприниматели. Это испытание мы сможем преодолеть только, объединив усилия», – говорит​ ​ Мурат Тагаев.

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Бизнесмен передал колбасные​ изделия из индейки для того, чтобы их раздали​ в рамках акции​ «Біз біргеміз!» малоимущим семья и гражданам из других социально уязвимых групп. Общая стоимость предоставленной продукции —​ ​ 2 млн тенге. Представители партии, волонтеры, жасотановцы доставят ее семьям, вошедшим в список.

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ТОО «Ордабасы кус» находится в селе Бадам Ордабасинского района и обеспечивает мясом индейки несколько регионов Казахстана. Производственная мощность с каждым годом увеличивается. Возглавляющий его​ Мурат Тагаев всегда участвует в благотворительных акциях, оказывает спонсорскую помощь. Жители благодарят мецената, члена партии​ ​ «Nur Otan» ​ Мурата Тагаева за отзывчивость и неравнодушие.​

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