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#BizBirgemiz: алматинцы угостили обедом полицейских на блокпостах

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Марта 2020, 05:01
#BizBirgemiz: алматинцы угостили обедом полицейских на блокпостах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы группа молодых людей объехала несколько блокпостов и в честь наступившего Наурыз мейрамы привезла сотрудникам полиции, военнослужащим, медикам праздничный обед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что таким образом они выразили свою благодарность полицейским, военнослужащим и медикам за их самоотверженный и нелегкий труд.

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«Сейчас наша страна, как и весь мир, переживает сложное время. Коронавирус тестирует каждого из нас на простые человеческие качества, как взаимопомощь, взаимопонимание, доброта, вера и долг. Выполняя свой долг, наша полиция, Национальная гвардия, солдаты, врачи, волонтеры ставят под риск свое здоровье и здоровье своих семей. Мы решили с братьями поддержать тех, кто все это время защищает нас. «Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын». Біз біргеміз. Алға Қазақстан!» - отметил алматинец Марлен Ерланұлы.

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Организаторы акции уточнили, что она не разовая и будет проводиться на постоянной основе. Минувшим днем и вечером молодые люди накормили порядка 200 человек, несущих службу по периметру города в период введенного карантина.

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«В свою очередь, от имени руководства и личного состава алматинской полиции выражаю гостям особую благодарность за их сознательность, сопереживание и хорошие человеческие качества. Такие поступки еще раз свидетельствуют о том, что молодое поколение чтит мир и благополучие, царящие в нашей стране», - резюмировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.
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