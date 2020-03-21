«Біз біргеміз!»: в Туркестанской области оказывают помощь нуждающимся

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области нуждающимся гражданам раздают антисептические средства, медицинские маски, продукты питания, предметы первой необходимости. Помощь получают ветераны ВОК, многодетные семьи, матери-одиночки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Напомним, согласно поручению Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Н.Назарбаева в стране стартовала единая республиканская акция «Біз біргеміз!» по обеспечению нуждающихся антисептическими средствами, медицинскими масками и другими продуктами первой необходимости для профилактики и борьбы с пандемией коронавируса.

В ходе визита в Сайрамский район аким области Умирзак Шукеев встретился с членами районного филиала партии «Nur Otan» и волонтерами, которые совместными усилиями реализуют эту акцию. В настоящее время в районе помощь оказана 130 семьям.

В ходе организации акции Туркестанский областной филиал партии и областное управление координации занятости и социальных программ составило список, куда вошли 1300 граждан, нуждающихся в поддержке.

Кроме того, в своем обращении народу Казахстана Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. На сегодня в области функционирует Корпоративный фонд социального развития «Туркестан», который был открыт для оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Арыси. В соответствии с поручением Елбасы, в этот фонд перечислят однодневную заработную плату работники областного акимата, управлений и подведомственных организаций.

Следует отметить, при Корпоративном фонде социального развития «Туркестан» также был создан попечительский совет. В его состав вошли представители партии «Nur Otan», палаты предпринимателей «Атамекен», Совета ветеранов. Реализация акции «Біз біргеміз!» находится под непосредственным контролем акима области, председателя областного филиала партии «Nur Otan» Умирзака Шукеева.