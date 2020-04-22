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«Біз біргеміз»: депутат оказал помощь 200 семьям в Туркестанской области

22 Апреля 2020, 22:45
«Біз біргеміз»: депутат оказал помощь 200 семьям в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «Біз біргеміз» член Туркестанского областного маслихата из Келесского района оказал помощь землякам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Член Туркестанского областного маслихата из Келесского района и член фракции «Nur Otan» в областном маслихате Жанабай Агабеков пожертвовал 1 миллион тенге республиканскому фонду «Birgemiz» для поддержки борьбы с коронавирусом.

На этот раз депутат направил продовольствие на сумму 1,5 млн тенге 200 семьям в Келесском районе в рамках акции «Біз біргеміз», организованной районным филиалом партии «Nur Otan». В продовольственной корзине - 200 мешков муки, 200 литров растительного масла и 500 кг риса.

Первичные партийные организации районного филиала, активисты молодежного крыла «Jas Otan» и волонтеры Молодежного ресурсного центра Келесского района в рамках партийных проектов «Ардагерлерді ардақтайық», «Кедергісіз келешек» и «Бақытты отбасы» распределили продукты между 200 нуждающимися семьями в 12 сельских округах района.

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