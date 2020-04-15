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Біз біргеміз: 70 семей получили помощь в Толебийском районе Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2020, 15:00
Біз біргеміз: 70 семей получили помощь в Толебийском районе Туркестанской области

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Туркестанской области продолжаются благотворительные акции в поддержку малообеспеченных семей. Сострадательные граждане региона оказывают различную помощь малообеспеченным и многодетным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

ТОО «Бейбарс и К» и частный фонд Куаныша Ешенкулова в рамках программы «Қамқорлық» выделили финансовую помощь в размере 20 тысяч тенге для 30 семей, проживающих в Ленгере и сельских округах района.

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Кроме того, в рамках программы «Біз біргеміз « в Ленгере, организованной Толебийским районным филиалом партии «Nur Otan», раздали продукты питания 14 многодетным и малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями и одиноким, пожилым жителям. Предприниматели района также раздавали соцпакеты семи малообеспеченным семьям в городе Ленгере.

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Такая же благотворительность продолжилась в Коксаекском сельском округе. В рамках программы «Біз біргеміз» партии « Nur Otan «, спонсоры обеспечили продовольствием 15 малообеспеченных семей. Кроме того, 7 семей в районе получили финансовую помощь в размере 20 тысяч тенге при поддержке предпринимателей по программе «Қамқорлық».
Семьи, получившие социальную помощь, выразили благодарность меценатам.

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