    Бывший вице-министр сельского хозяйства назначен замакима Костанайской области

    Распоряжением акима области Ербол Тасжуреков назначен заместителем акима Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Фото: акимат Костанайской области

    Ербол Тасжуреков ранее занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Он родился в 1979 году в городе Тараз.

    Имеет образование по специальностям: экономист, юрист, магистр государственного и местного управления, магистр государственного управления и международных отношений.

    Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Национальную школу администрации Франции.

    Трудовая деятельность

    • 1998–2001 годы — менеджер обменного пункта валют ТОО «Казнур»;
    • 2003–2007 годы — директор ТОО «Профиль-Lux»;
    • 2007–2013 годы — работал в районном суде №2 Алматинского района города Астаны на различных должностях;
    • 2013–2014 годы — занимал руководящие должности в Министерстве регионального развития Республики Казахстан;
    • 2014–2016 годы — заместитель директора департамента Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
    • 2016–2018 годы — заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
    • 2018–2019 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;
    • 2019–2021 годы — управляющий директор – член правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
    • 2023–2026 годы — вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Ранее Зина Акылбекова возглавила управление по защите прав детей области Улытау.

    Динара Жусупбекова
    Автор