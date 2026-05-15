Бывший вице-министр сельского хозяйства назначен замакима Костанайской области
Распоряжением акима области Ербол Тасжуреков назначен заместителем акима Костанайской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.
Ербол Тасжуреков ранее занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
Он родился в 1979 году в городе Тараз.
Имеет образование по специальностям: экономист, юрист, магистр государственного и местного управления, магистр государственного управления и международных отношений.
Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, Национальную школу администрации Франции.
Трудовая деятельность
- 1998–2001 годы — менеджер обменного пункта валют ТОО «Казнур»;
- 2003–2007 годы — директор ТОО «Профиль-Lux»;
- 2007–2013 годы — работал в районном суде №2 Алматинского района города Астаны на различных должностях;
- 2013–2014 годы — занимал руководящие должности в Министерстве регионального развития Республики Казахстан;
- 2014–2016 годы — заместитель директора департамента Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
- 2016–2018 годы — заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
- 2018–2019 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;
- 2019–2021 годы — управляющий директор – член правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
- 2023–2026 годы — вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
Ранее Зина Акылбекова возглавила управление по защите прав детей области Улытау.