Бывший президент футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов скрывается в Турции

Напомним, он был объявлен в международный розыск.

– В связи с установлением его местонахождения на территории Турции 21.02.2025 года направлен запрос о его выдаче. Решение пока не поступило, - сообщили в Генпрокуратуре РК.

Байсеитов подозревается в хищении более 320 млн тенге при строительстве рудника «Каратау» в Туркестанской области через ТОО Iri building и Каратау.

Следствие считает, что оборудование по проекту так и не было не поставлено, а часть средств незаконно выведена. Как выяснилось, Байсеитов лоббировал деятельность подконтрольной компании. Дело квалифицировали по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, что относится к растрате чужого имущества, совершенной группой лиц, в особо крупном размере.

Также в 2017 по 2021 Байсеитов был президентом футбольного клуба "Ордабасы".