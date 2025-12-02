РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:09, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бывший президент футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов скрывается в Турции

    В Генеральной прокуратуре агентству Kazinform сообщили, что направлен запрос о его выдаче.

    Бывший президент футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов скрывается в Турции
    Фото: Kazfootball.kz

    Напомним, он был объявлен в международный розыск.

    – В связи с установлением его местонахождения на территории Турции 21.02.2025 года направлен запрос о его выдаче. Решение пока не поступило, - сообщили в Генпрокуратуре РК.

    Байсеитов подозревается в хищении более 320 млн тенге при строительстве рудника «Каратау» в Туркестанской области через ТОО Iri building и Каратау.

    Следствие считает, что оборудование по проекту так и не было не поставлено, а часть средств незаконно выведена. Как выяснилось, Байсеитов лоббировал деятельность подконтрольной компании. Дело квалифицировали по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, что относится к растрате чужого имущества, совершенной группой лиц, в особо крупном размере.
    Также в 2017 по 2021 Байсеитов был президентом футбольного клуба "Ордабасы".

    Теги:
    Коррупция Генпрокуратура ФК "Ордабасы" Казатомпром Розыск
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
