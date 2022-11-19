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Подозреваемый в хищении более 320 млн тенге Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск

19 Ноября 2022, 09:16
Подозреваемый в хищении более 320 млн тенге Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск
19 Ноября 2022, 09:16

Подозреваемый в хищении более 320 млн тенге Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Антикррпупционную службу.

Байсеитов объявлен в розыск Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром) и ТОО «Iri building» по факту хищения денежных средств в период 2019-2021гг. при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области). Следствием установлено, что Байсеитов Б., прикрываясь родственными связями с Қ.Сатыбалдыұлы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО «Iri building». Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО «Каратау» в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику «Каратау» на сумму 6,2 млрд тенге. Байсеитов Б. непосредственно руководил деятельностью ТОО «Iri building» и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 млн тенге. Байсеитов Б. находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск. Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений. Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам агентства: Cаll-центр 1424, +7 (7172) 909 260. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется!


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