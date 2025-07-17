Бывший мэр Стамбула приговорен почти к двум годам лишения свободы

Суд в Стамбуле признал виновным Экрема Имамоглу по статьям «публичное оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей» и «угрозы» в адрес генерального прокурора Стамбула Акина Гюрлека и его семьи во время панельной дискуссии 20 января.

Прокуратура требовала признать его виновным по этим двум статьям, а также по статье «преследовании лиц, участвовавших в борьбе с терроризмом», и приговорить к сроку до 7 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Однако суд оправдал Экрема Имамоглу по обвинению в «преследовании лиц, участвовавших в борьбе с терроризмом», и приговорил его к 1 году, 5 месяцам и 15 дням тюремного заключения за «публичное оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также к 2 месяцам и 15 дням тюремного заключения за «угрозы». Таким образом, бывший мэр Стамбула получил в общей сложности 20 месяцев тюремного заключения без политического запрета.

Напомним, Экрем Имамоглу был задержан в ходе в масштабной спецоперации в конце марта. После его задержания в крупных городах Турции начались массовые шествия и акции протеста.

Позже, в июле в Турции были задержаны мэры трех городов - Антальи, Аданы и Адыямана.