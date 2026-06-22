Бывший глава ФРС Алан Гринспен скончался в возрасте 100 лет

Алан Гринспен, влиятельный экономист, руководивший денежно-кредитной политикой США в течение пяти сроков на посту председателя Федеральной резервной системы при нескольких президентах США, скончался в возрасте 100 лет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Алан Гринспен, бывший председатель ФРС США, скончался в возрасте 100 лет от осложнений болезни Паркинсона. Он возглавлял ФРС с 1987 по 2006 год и сыграл ключевую роль в управлении американской экономикой, включая преодоление кризиса «черного понедельника» 1987 года и поддержку самого продолжительного экономического роста в истории США (1991–2001).

Гринспен родился 6 марта 1926 года в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс, получил экономическое образование и работал консультантом нескольких президентов США. В 1967 году он был советником Ричарда Никсона, в 1974 году занял пост председателя Совета экономических консультантов при администрации президента Джеральда Форда и проработал на этой должности до 1977 года. В 1987 году президент Рональд Рейган выдвинул кандидатуру Гринспена на пост председателя ФРС.

Гринспен занимал пост председателя ФРС дольше всех, за исключением Уильяма Макчесни Мартина, который возглавлял ФРС с 1951 по 1970 год. Гринспен был удостоен различных национальных и международных наград: в 2000 году французское правительство наградило его орденом Почетного легиона, а в 2002 году королева Елизавета II присвоила ему звание почетного рыцаря Британской империи. В 2005 году Джордж Буш-младший наградил его высшей гражданской наградой США — Президентской медалью Свободы.

Ранее сообщалось, что ФРС сохранила процентные ставки, но не исключает их повышения в конце этого года.