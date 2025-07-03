РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:49, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Бывшему президенту Армении предъявлено обвинение

    Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Уголовное дело направлено в суд, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Бывшему президенту Армении предъявлено обвинение
    Фото : president.am

    Согласно информации Антикоррупционного комитета Республики Армения, Серж Саргсян, занимая в 2000–2018 годах должности министра обороны, премьер-министра и президента страны, использовал свое служебное положение для создания через доверенных лиц ряда коммерческих организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью.

    В рамках предварительного следствия ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности с нарушением законом запрета.

    Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Армении.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр РА Никол Пашинян отреагировал на заявление Следственного комитета РА о том, что участники и лидеры движения «Священная борьба» планировали террористические действия и захват власти в Армении.

    Теги:
    Коррупция Армения Взятка Политика
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
    Сейчас читают