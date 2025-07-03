Бывшему президенту Армении предъявлено обвинение

Согласно информации Антикоррупционного комитета Республики Армения, Серж Саргсян, занимая в 2000–2018 годах должности министра обороны, премьер-министра и президента страны, использовал свое служебное положение для создания через доверенных лиц ряда коммерческих организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью.

В рамках предварительного следствия ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности с нарушением законом запрета.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в Антикоррупционный суд Армении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РА Никол Пашинян отреагировал на заявление Следственного комитета РА о том, что участники и лидеры движения «Священная борьба» планировали террористические действия и захват власти в Армении.