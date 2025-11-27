Бывшего президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы

Согласно приговору, Вискарра получил взятки на сумму в 676 тысяч долларов США от строительных фирм в обмен на контракты на общественные работы, находясь на посту губернатора южного региона Мокегуа с 2011 по 2014 год.

На протяжении всего судебного процесса, начавшегося в октябре прошлого года, Вискарра отрицал обвинения, утверждая, что стал жертвой политического преследования.

Он пришел к власти в 2018 году после того, как его предшественник ушел в отставку, и два года спустя был отстранен Конгрессом от должности на фоне расследований по фактам коррупции.

— Это не правосудие, это месть. Но им меня не сломить, — написал Вискарра в публикации на X после вынесения приговора.

Юридическая команда политика подтвердила, что обжаловала вердикт, который также запрещает Вискарре занимать государственные должности в течение девяти лет. Его старший брат Марио Вискарра планирует баллотироваться на президентских выборах в апреле 2026 года от партии «Перу прежде всего», где бывший президент был ключевым советником.

Ожидается, что Вискарра будет доставлен в ту же тюрьму в Лиме, ​​где содержатся еще три бывших президента Перу.

Напомним, в начале октября парламент Перу объявил импичмент президенту Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности.

Позже лидер парламента Перу Хосе Хери принес присягу в качестве нового президента страны.

Таким образом, с 2016 года в Перу уже сменились семь президентов, и пока ни один из них не проработал до конца своего срока. Один из них, Мануэль Мерно, в 2020 году занимал пост главы государства всего пять дней.