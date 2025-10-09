Бывшая сотрудница суда сама сядет на скамью подсудимых в Шымкенте

В социальных сетях появилось сообщение о том, что полицейские задержали молодую женщину с «закладкой», предположительно содержащей синтетическое наркотическое вещество. В публикациях утверждалось, что она работает архивариусом в суде и могла иметь доступ к вещественным доказательствам.

В пресс-службе суда пояснили, что задержанная действительно проходила испытательный срок с 16 июля этого года для назначения на должность ведущего специалиста межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, однако в настоящее время в суде не работает.

— Во время испытательного срока по ее инициативе было принято решение о расторжении трудовых отношений. На сегодняшний день трудовые отношения с ней прекращены, — сообщили в пресс-службе.

Инцидент подтвердили и в полиции.

— По факту хранения наркотических средств полицией было возбуждено уголовное дело и проведено расследование. В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением переданы в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, — сообщили в ДП Шымкента.

Ранее в Шымкенте задержали двух иностранцев и изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Подозреваемых водворили в изолятор, ведется досудебное расследование.