    19:36, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Бывшая сотрудница суда сама сядет на скамью подсудимых в Шымкенте

    Девушку, ранее проходившую испытательный срок в межрайонном суде по уголовным делам, задержали по подозрению в хранении наркотиков. Возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру, передает корреспондент агентства Kazinform.

    арест задержание наручники
    Фото: Polisia.kz

    В социальных сетях появилось сообщение о том, что полицейские задержали молодую женщину с «закладкой», предположительно содержащей синтетическое наркотическое вещество. В публикациях утверждалось, что она работает архивариусом в суде и могла иметь доступ к вещественным доказательствам.

    В пресс-службе суда пояснили, что задержанная действительно проходила испытательный срок с 16 июля этого года для назначения на должность ведущего специалиста межрайонного суда по уголовным делам Шымкента, однако в настоящее время в суде не работает.

    — Во время испытательного срока по ее инициативе было принято решение о расторжении трудовых отношений. На сегодняшний день трудовые отношения с ней прекращены, — сообщили в пресс-службе.

    Инцидент подтвердили и в полиции.

    — По факту хранения наркотических средств полицией было возбуждено уголовное дело и проведено расследование. В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением переданы в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, — сообщили в ДП Шымкента.

    Ранее в Шымкенте задержали двух иностранцев и изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Подозреваемых водворили в изолятор, ведется досудебное расследование.

    Синтетические наркотики Наркотики Борьба с наркотиками Суды Шымкент
    Татьяна Корякина
    Автор
