РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 20 Август 2023 | GMT +6

    Битумная яма загорелась в Таразе

    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории строительной компании в Таразе загорелся битум, сообщение об этом поступило вечером 20 августа на пульт «101», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 18:07 стало известно, что по улице Мамбет батыра, на территории ТОО «Айя-Сервис», произошел пожар битума в битумной яме. Горение распространилось на площади в 100 квадратных метров.

    Моментальное реагирование и усилия пожарных позволили быстро предотвратить дальнейшее распространение огня.

    «Пожар был локализован в 18:42 и ликвидирован в 18:54 силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Было задействовано десять сотрудников и две единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

    Битум является одним из продуктов нефтепереработки и горючим веществом, поэтому при эксплуатации и хранении требует соблюдения определенных правил промышленной безопасности. При тушении возгорания всех нефтепродуктов использовать воду запрещено, так как жидкость не перекрывает доступ кислорода из-за своей высокой плотности, закипает и становится причиной выброса вредных газов, пояснили в ведомстве.

    Теги:
    Пожар Жамбылская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!