Битумная яма загорелась в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории строительной компании в Таразе загорелся битум, сообщение об этом поступило вечером 20 августа на пульт «101», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 18:07 стало известно, что по улице Мамбет батыра, на территории ТОО «Айя-Сервис», произошел пожар битума в битумной яме. Горение распространилось на площади в 100 квадратных метров.

Моментальное реагирование и усилия пожарных позволили быстро предотвратить дальнейшее распространение огня.

«Пожар был локализован в 18:42 и ликвидирован в 18:54 силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Было задействовано десять сотрудников и две единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Битум является одним из продуктов нефтепереработки и горючим веществом, поэтому при эксплуатации и хранении требует соблюдения определенных правил промышленной безопасности. При тушении возгорания всех нефтепродуктов использовать воду запрещено, так как жидкость не перекрывает доступ кислорода из-за своей высокой плотности, закипает и становится причиной выброса вредных газов, пояснили в ведомстве.