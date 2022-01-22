Биткойн торговался ниже $34,2 тыс впервые с июля 2021 года
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Биткойн в ходе торговой сессии в субботу снижается до $34,161 тыс, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 13:12 мск. В последний раз биткойн торговался на таком уровне в июле 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
По данным на 13:48 мск, курс биткойна находился на уровне $35,486 тыс (9,01%).
Банк России в четверг сообщил о планах запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют. Инициатива обусловлена тем, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход к регулированию криптовалют и игнорировать нарастание рисков.
Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь – участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».
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