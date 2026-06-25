Биткоин может сократить растущий госдолг США — сенатор

США могли бы избавиться от своего госдолга, владея более чем 5% мирового биткоина, по мнению сенатора США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Crypto News.

Сенатор Синтия Ламмис, республиканка от штата Вайоминг, заявила, что если США приобретут около 5% всех биткоинов (примерно 1 млн BTC) и будут хранить их в течение 20 лет, это теоретически может существенно сократить государственный долг, превышающий 39 трлн долларов, вплоть до его снижения на треть или даже наполовину.

Ламмис давно выступает за принятие законопроекта, предлагающего приобрести 1 млн BTC в течение пяти лет без дополнительной нагрузки на бюджет.

Однако у этой идеи есть серьезные критики. Они указывают на высокую волатильность биткоина, который резко падает, а также предупреждают, что массовая продажа золота для покупки криптовалюты может подорвать доверие к государственным резервам.

По данным аналитической компании Arkham, правительство США владеет 328352 биткоинами, что составляет примерно 20,29 млрд долларов, в основном полученных через конфискации в рамках уголовных и гражданских дел.

В настоящее время биткоин упал до 61586 долларов, подешевев почти на 52% по сравнению с рекордными показателями в 126198 долларов, зафиксированными в октябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что крах биткоина ускоряется.