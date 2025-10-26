Быстро учатся: в Алматы выбирают лучших собак породы тазы
В Алматы проходит выставка породы казахских борзых — тазы, а также и кубок Союза кинологов Казахстана, передает Kazinform.
Двухдневное мероприятие организовано по инициативе Союза кинологов Казахстана. Более 60 тазы со всей страны специально привезены на монопородную выставку данной породы. Их будут оценивать национальные и международные судьи. По словам президента Союза кинологов Казахстана Бауыржана Сериккали, выставка призвана способствовать сохранению и развитию породы тазы, а также формировать традиции ответственного собаководства в Казахстане.
— В честь национального праздника — Дня Республики — мы организовали два мероприятия. Одно — монопородная выставка казахских тазы. Второе — Кубок нашего союза. На выставке будут определены лучшие породы собак, в том числе и лучшая тазы. Но это не просто сбор собак для показа, тазы, получившие сегодня положительные оценки, будут включены в дальнейшую работу по разведению породы. Мы будем их вязать и получать от них щенков, — сказал Бауыржан Сериккали.
Он также отметил, что в 2024 году Международная кинологическая федерация приняла предварительное решение о признании казахской борзой — тазы. В настоящее время в нашей стране ведется интенсивная работа по увеличению поголовья тазы.
— Нам дали 10 лет на выполнение требований Международной кинологической федерации. В частности, нам нужно увеличить количество высококлассных собак. Мы движемся в правильном направлении по нашей программе. Поголовье тазы растет. В нашей племенной книге более 3,5 тысяч особей. Это только зарегистрированные, а на селе еще много незарегистрированных. Поэтому их достаточно. Если говорить о важности международного признания, то сейчас ни одна страна не может забрать эту породу себе — она закреплена за Казахстаном. Во-вторых, международная организация разместила информацию о тазы в своих журналах и на сайтах. Мир узнал о существовании такой породы, — сказал он.
Бауыржан Сериккали отметил, что казахские тазы участвовали в международной выставке в Женеве в 2024 году и в мировом конкурсе в Финляндии в 2025 году. По его словам, они заняли семь призовых мест на этих соревнованиях.
Как определяется лучшая тазы
Айбол Алпысбаев, эксперт по национальным породам собак и судья соревнований, рассказал, как оцениваются тазы, собранные на Кубок Союза.
— Сегодня мы отбираем тазы для дальнейшей работы. Кроме того, если есть незарегистрированные собаки, параллельно ведется документирование. В первую очередь мы смотрим на зубы тазы. Проверяем их количество и состояние здоровья. Затем выгуливаем их и наблюдаем за походкой. Наконец, оцениваем костяк и форму. Самое главное — тазы не должна быть толстой. Если видны последние два ребра, то собака в самом расцвете сил. Если же ребра можно посчитать, то она слишком худая, — сказал специалист.
Айбол Алпысбаев также затронул особенности казахской борзой. По его словам, эта порода собак кроткая, они не нападают на людей.
— Какую бы породу мы ни взяли, их поведение будет разным. Это касается и тазы. Но что касается общих характеристик, то они не агрессивны, они кроткие и послушные. Иногда встречаются те, кто злится на хозяина. Они уходят и не возвращаются. Пока есть еда, они будут гулять по равнине. Они любят свободу, — сказал он.
Бауржан Абитов, который сейчас держит девять тазы, привез на выставку трех своих собак. Он разводит собак казахской породы почти 10 лет. Он говорит, что начал это дело из интереса, а потом превратил его в профессию.
— Тазы рожают один раз в год. Щенки этой породы не склонны к болезням. При своевременной вакцинации они не болеют. Но им требуется тщательная дрессировка до шести месяцев. После этого они становятся дисциплинированными. Щенки быстро учится. Быстро воспринимает то, что говоришь, и больше не повторяют одних и тех же ошибок. Можно сказать, что прогулки с борзой — это бесплатная терапия для человека, — сказал он.
Напомним, Президент Казахстана поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет.