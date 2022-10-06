Биржевые торги дизтопливом в Казахстане могут возобновить в ноябре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров заявил, что решение о возобновлении биржевых торгов дизтопливом будет принято ориентировочно в ноябре после стабилизации ситуации на рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение по приостановке торговли дизтопливом было принято Биржевым комитетом в августе из-за нехватки данного ресурса на определённых площадках. По мере стабилизации ситуации на рынке дизельного топлива и по мере того, что сейчас уборочная кампания подходит к концу, мы соответствующую информацию получим от Министерства энергетики. После этого будем рассматривать в Биржевом комитете. Если ситуация стабилизируется и мы увидим положительную динамику, то примем решение по возобновлению. Ориентировочно это будет в ноябре и начале декабря», - сказал Марат Омаров в ходе VIII Евразийского антимонопольного форума.

В конце августа Агентство по защите и развитию конкуренции выявило факты превышения предельных цен на дизтопливо и необоснованные отказы от реализации горючего гражданам РК. Для стабилизации цен на дизтопливо Биржевой комитет при АЗРК принял решение о приостановке биржевых торгов.