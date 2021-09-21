Биржевые торги авиакеросином стартуют в Казахстане
«По итогам заседания подкомитета по нефтепродуктам Биржевого комитета Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года принято решение о запуске биржевых торгов топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) с 22 сентября 2021 года.
Торги будут проходить в рамках рекомендаций (секционных правил) по оптовой реализации нефтепродуктов через товарные биржи, утвержденных Биржевым комитетом Республики Казахстан. В качестве продавцов выступят ресурсодержатели, в качестве покупателей - оптовые поставщики нефтепродуктов и аэропорты», - сказано в сообщении Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
Объем реализации топлива для реактивных двигателей через товарные биржи устанавливается Министерством энергетики РК, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».
В качестве организаторов торгов нефтепродуктами Биржевым комитетом рекомендованы две товарные биржи (АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и АО «Товарная биржа «Каспий»), торговые инструменты, спецификации и базисы поставок утверждены уполномоченным органом Министерством энергетики Республики Казахстан.