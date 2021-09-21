Биржевые торги авиакеросином стартуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Биржевые торги топливом для реактивных двигателей запустят с 22 сентября. Такое решение было принято по итогам заседания подкомитета по нефтепродуктам Биржевого комитета РК, передает МИА «Казинформ».

«По итогам заседания подкомитета по нефтепродуктам Биржевого комитета Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года принято решение о запуске биржевых торгов топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) с 22 сентября 2021 года.

Торги будут проходить в рамках рекомендаций (секционных правил) по оптовой реализации нефтепродуктов через товарные биржи, утвержденных Биржевым комитетом Республики Казахстан. В качестве продавцов выступят ресурсодержатели, в качестве покупателей - оптовые поставщики нефтепродуктов и аэропорты», - сказано в сообщении Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Объем реализации топлива для реактивных двигателей через товарные биржи устанавливается Министерством энергетики РК, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».

В качестве организаторов торгов нефтепродуктами Биржевым комитетом рекомендованы две товарные биржи (АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и АО «Товарная биржа «Каспий»), торговые инструменты, спецификации и базисы поставок утверждены уполномоченным органом Министерством энергетики Республики Казахстан.