Биржевая торговля: что сделано в рамках поручения Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook рассказал, что сделано в рамках поручения Президента касательно биржевой торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в своем Послании от 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок с биржевой торговлей, и в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля.

По предоставленной пресс-секретарем Президента информации, создан межведомственный консультативно-совещательный орган - Биржевой комитет.

Проводится масштабное обучение участников рынка по беспрепятственному входу в биржевую торговлю. В перечень биржевых товаров включена группа нефтепродуктов, включая бензин и битум.

«31 марта 2021 года началась биржевая торговля бензином и битумом. 24 мая стартовали торги углем малыми партиями, доступными региональным операторам. 16 июня начал работу Ситуационный центр для мониторинга товарных бирж, биржевых и внебиржевых котировок», - отмечается в сообщении.