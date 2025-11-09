Биоразнообразие: как Казахстану сохранить свою флору и фауну

Мир маралов: как лечат пантами?

Казахстан — одно из государств Центральной Азии с богатым биоразнообразием. На огромной территории встречаются и ровные степи, и леса, озера и пустыни, горы и сады. Одно из таких мест — Кокшетауский регион.

В природном парке Бурабай зарегистрированы 754 вида растений, 469 видов животных. В частности, здесь встречаются 220 видов птиц, 48 видов млекопитающих, 16 видов внесены в Красную книгу.

Хотя традиционно мараловодство хорошо развито на востоке Казахстана, в настоящее время эта отрасль распространилась и в другие регионы. Например, в Акмолинской области один из агрокомплексов, предназначенных для туристов, развивает экотуризм. Здесь содержатся около 300 маралов. Туристы проходят лечение продукцией, полученной из рогов марала, принимают пантовые ванны.

— Посетители принимают пантовые процедуры в течение 5-7 дней. Необходимость лечения определяет врач. Отдых на природе также оказывает особое действие. У нас проводятся и мастер-классы по экотуризму. Летом люди семьями приезжают посмотреть на маралов, — говорит руководитель лесной фермы AQMARAL Радик Ашимов.

Хозяйство финансируется государством, предоставляются корма и минеральные смеси.

— Зимой маралы размещаются в теплом месте, отдельно самцы и самки, отдельно молодняк. Рога обрезаем весной, постоянно следим за их здоровьем. Наша главная задача — безопасность туристов», — говорит ветеринар фермы Михаил Илонов.

Марал — одно из особенно крупных и красивых животных. Осенью у них отрастает шерсть и пятна становятся незаметными. В древности они содержались в садах императоров Китая и Тайваня, были символами долголетия и счастья. В Казахстане это животное внесено в Красную книгу, спрос на его рога до сих пор высок в Китае и Корее. В результате браконьерства их поголовье резко сократилось, в настоящее время осталось всего около 10 тысяч маралов. Сейчас в нашей стране мараловодческие хозяйства эффективно работают за счет привлечения туристов, а не столько за счет продажи продукции.

— Число посетителей охраняемых природных территорий в последние годы выросло. Летом я ездила в резерват «Алтын дала». Там особенная, красивая экосистема. Как говорят специалисты, в миграционные периоды можно видеть передвижение сайгаков. Есть возможность устраивать степное сафари, как в парке Серенгети в Танзании», — говорит эколог Зульфия Сулейменова.

В поселке Бурабай живут зубробизоны — гибриды европейского зубра и американского бизона. У них плотное телосложение, густая шерсть, большая голова, средняя продолжительность жизни составляет 25 лет. Масса тела взрослых быков достигает 900 килограммов. Животное, встречающееся только в Беларуси и Канаде, не обитает в природной среде, только в заповедниках и зоопарках.

— Они отличаются устойчивостью к холоду, внесены в Красные книги некоторых стран, как редкий гибрид. При виде чужих людей проявляют агрессивность, — говорит рабочий ТОО «Бурабай Даму» Айтбай Ахметов.

60 видов птиц под угрозой исчезновения

Следующая остановка была в Коргалжынском государственном природном заповеднике. Его территория составляет 543 171 гектар, это один из самых больших заповедников в Казахстане. Здесь обитают 15 видов рыб, 346 видов птиц, большая часть которых внесена в Красную книгу. В заповеднике произрастают 443 вида растений, около 700 видов насекомых, два вида земноводных, четыре вида пресмыкающихся, 46 видов млекопитающих. Более 120 видов птиц гнездятся на территории заповедника. Иногда заповедник называют «Птичьим базаром», потому что количество прилетающих в мае птиц в несколько раз больше, чем гнездящихся здесь. Гордостью заповедника являются редко встречающиеся в мире фламинго.

— Фламинго выбирают себе пару на всю жизнь, самки несут по одному-два яйца и выводят птенцов. Яйца насиживаются попеременно самцами и самками. После вылупления птенцов, через три-четыре дня взрослые птицы организуют «детсад» и ведут туда своих птенцов. Их защищают 20-30 взрослых птиц. Родители не кормятся там, где расположен «детсад», они улетают на другие озера, только вечером кормят своих птенцов. Каждая птица узнает своих птенцов по голосу и отделяет их», — говорит заведующая визит-центром Коргалжынского государственного природного заповедника Акбота Наурызбаева.

Еще одна птица, удивляющая своим поведением — журавль. Весной, когда они прилетают, самцы танцуют перед самками, эти птицы выбирают себе пару по густоте перьев. Так действует правило, чтобы самка могла прокормить потомство.

— Здесь обитают несколько видов орла, который изображен на нашем голубом флаге. Раньше они считались вредными для домашней птицы и скота, их гнезда разрушали, и количество орлов сокращалось. Но орел — настоящий санитар степи, он питается падалью, очищая природу. 85% степных орлов выводят потомство в Казахстане. Для беркутов представляют опасность пожары и электрические провода, вопрос безопасности электросетей нужно решать законодательно», — говорит исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

Всего в Казахстане встречаются более 500 видов птиц, из них 56 внесены в Красную книгу. Специалисты говорят, что сейчас около 60 видов птиц находятся на грани исчезновения.

«Популяция хищников не контролируется, как следует»

По дороге встречаются сайгаки, ставшие символом степи. Это реликтовые животные, они обитают на нашей обширной земле с древних времен. Оказывается, 98% сайгаков в мире обитают в степях Казахстана. Сейчас их численность около 4 миллионов, она резко выросла в последние годы — в 2003 году сайгаков на территории страны было не более 20 тысяч.

— Мы всю нашу степь отводим под посевы, для хозяйства, строим автомобильные и железные дороги. Это привело к сужению среды обитания для животных, — говорит кандидат биологических наук Жасхайыр Карагойшин.

По вопросу о регулировании численности сайгаков общество разделилось во мнениях. Некоторые специалисты считают, что для регулирования поголовья сайгаков природным путем нужно увеличить популяцию волков. Потому что количество хищников резко сократилось.

— Их численностью нужно управлять так, чтобы популяция сама себя регулировала. Возможно, надо увеличить численность волоков. Это вопрос, требующий комплексного изучения, — говорит эколог Зульфия Сулейменова.

Задача природных заповедников не ограничивается только охраной зверей и птиц. Научные сотрудники изучают уникальную экосистему, ведут работу по ее сохранению и восстановлению.

Мы проводим учет видов в заповеднике, анализируем информацию и устанавливаем партнерство с другими научными организациями. Каждый год выявляются новые виды. Птицы меняют пути перелетов. В последние годы у нас появился американский хорек, енотовидная собака», — говорит руководитель отдела науки и мониторинга государственного природного заповедника «Коргалжын», Артем Янушевский.

Озера Коргалжын — рай для рыбаков. Здесь обитают золотой и серебряный карась, щука, язь, окунь и плотва. Но ловить рыбу разрешается только зимой.

— Заповедник — особо охраняемая природная территория. Посторонние люди не могут сюда въезжать. Только в летний период приезжают туристы в сопровождении гида из офиса. Основная цель — сохранение флоры и фауны. Работа на природе оказывает особое воздействие на человека. Наблюдать за птицами и зверями в степи, на природе и защищать их — наша главная цель, — говорит инспектор ГПЗ «Коргалжын» Ерасыл Бекмаганбет.

Вообще, фауна Казахстана очень богата. В нашей стране обитают 835 видов позвоночных, в том числе 227 редких видов. Но браконьерство сокращает численность некоторых видов.

— В Казахстане встречаются два вида и шесть подвидов архара. Они в мире обитают только в Казахстане. Ученые их изучают, они интересуются получением рогов и шкур. Но численность архаров очень мала, потому что в среде обитания контроль не ведется, как следует, также не контролируется, как следует, и популяция хищников», — говорит кандидат биологических наук Жасхайыр Карагойшин.

Каспийский тюлень — индикатор экологической ситуации

В экологии важно биоразнообразие. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также не оставляет без внимания этот вопрос.

— Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать Фонд охраны биологического разнообразия. Как Глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы», — сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в марте этого года.

Эколог Зульфия Сулейменова говорит о том, что, по поручению Президента, создан Научно-исследовательский институт изучения Каспийского моря и государственный резерват для сохранения каспийского тюленя

— Каспийский тюлень — индикатор экологического состояния моря. Мы, благодаря тюленям, можем понимать экологическую ситуацию. Здесь имеется реальная база, реабилитационные центры, — говорит эколог.

Экологическая политика и научная работа в Казахстане направлены на сохранение флоры и фауны, их изучение и развитие туризма.

Что решит концепция охраны биологического разнообразия?

Сейчас в стране ведется активная работа по реинтродукции ранее обитавших в стране и исчезнувших видов диких животных.

В этом году в Тургайскую степь вернулись лошади Пржевальского (керкулан). Эти животные были доставлены из зоосада в Праге и Венгерского национального парка.

Как говорит магистр сельскохозяйственных наук Назгуль Нургожаева, поскольку Казахстан является исторической родиной для лошадей Пржевальского, то для них степь не является непривычной средой обитания.

На популяции зверей и птиц повлияли периоды голода в ХХ веке, в 30-е годы. В тот период исчез казахский кулан, вследствие неограниченной охоты. В 1953 году куланы были завезены из Туркменистана и акклиматизированы. Сейчас они обитают на нашей территории», — говорит специалист.

Лошади Пржевальского адаптированы к любым климатическим условиям. Например, все семь лошадей, завезенных в прошлом году, сразу акклиматизировались. Они переносят и снега Костанайской области, и морозы Тургайской степи. Для контроля за их передвижением в природе на них надеты специальные GPS-ошейники. Но, как сообщил специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Канат Батырханулы, эти лошади еще дали приплода.

Кроме того, по поручению Президента из Нидерландов в Иле-Балхашский резерват были привезены два амурских тигра. Это вид, близкий к туранскому тигру. Он исчез у нас 80 лет назад. Причину этого разъяснила магистр Назгуль Нургожаева.

— Тигр обитал у нас до 1953 года. Освоение целинных и залежных земель повлияло на численность сурков и сайгаков. Во время заготовки камыша для изготовления бумаги тигры исчезли, — говорит Назгуль Нургожаева.

В Казахстане для охраны и сохранения мира животных работают 10 государственных заповедников, 14 государственных национальных парков и 7 государственных резерватов. На территории страны есть девять особо охраняемых природных зоны, одна из них — место обитания снежного барса. Казахи издревле восхищались отвагой снежного барса, даже в нашем традиционном летоисчислении третий год назван годом Барса. Ирбис — особый вид семейства кошачьих, он обитает в высокогорье. К сожалению, он находится на грани исчезновения. Вид внесен в Красную книгу Казахстана. По последним данным, в стране обитают 152-189 особей, это означает устойчивость популяции.

По этому поводу главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Бакытжан Исахаев высказал внес предложение.

— Если будет принята Концепция охраны и восстановления биоразнообразия, в животном мире произойдет ряд изменений. Это включает создание центров реабилитации для животных и научные исследования, — говорит эксперт.

Сколько видов растений представлены в Банке семян?

Растительный мир Казахстана также разнообразен. На территории страны встречаются 6 300 видов растений. Из них 500 видов являются эндемичными, то есть растут в Казахстане, а в других местах не встречаются.

Многие эндемичные виды считаются реликтовыми, они сохранились с прежней геологической эпохи. И все же, поскольку большинство из них используются в лечебных целях, их количество сокращается. В настоящее время в Казахстане 458 видов растений внесены в Красную книгу.

За последние три года 24 вида тюльпанов внесены в красный список Международного союза охраны природы. На территории страны есть более 130 диких видов фруктов и ягод, а также на 3 800 гектарах выращивается яблоня Сиверса, которая считается предком всех сортов яблонь. Это показывает богатство сельскохозяйственных культур Казахстана. С целью сохранения генетического разнообразия, создан единственный в Центральной Азии банк семян растений. В настоящее время в нем собраны 5 740 образцов семян 1 102 видов растений.

В нашей стране более 13 миллионов гектаров занимают леса. Они играют важную роль в экосистеме республики. Но изменения климата и деятельность человека сокращают площадь лесов. Президент поставил задачу на предстоящие пять лет — посадить 2 миллиарда деревьев.

— С 2021 года на территории 879,4 тысячи гектаров были посажены 1 391,7 миллиона деревьев. До конца 2027 года этот показатель планируется довести до 2 миллиардов. Кроме того, посажены 15 миллионов деревьев в населенных пунктах, — сообщило Министерство экологии.

Как видим, в стране системно ведется работа по охране редких исчезающих видов животных и растений, их восстановлению и научному исследованию. Этому служат доказательством работа государственных резерватов, национальных парков, проекты реинтродукции и меры по увеличению площади лесов. Конечно эти меры не ограничиваются охраной окружающей среды, они имеют большое научное, экологическое и социальное значение.