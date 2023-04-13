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Биологическую обработку зеленых насаждений начнут в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Апреля 2023, 13:34
Биологическую обработку зеленых насаждений начнут в Алматы Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 14 апреля будут проводиться работы по биологической обработке зеленых насаждений с целью улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным микроорганизмам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что для максимального воздействия на вредителей монофагов с этого года во время первого этапа (начало вегетации) будет проводиться четырехкратная обработка дубов и двукратная обработка тополей.

«Ранее биологическая защита растений проводилась в начале вегетации лишь один раз, однако такая кратность обработки недостаточна для вредителей монофагов, что негативно влияет на зеленые насаждения. В работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории Казахстана с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных», - пояснили в пресс-службе акимата.

Обработкой против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний планируется охватить более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей и болезней, обработка будет проведена в ночное время и ранним утром.

В текущем году биологическую обработку планируется провести в четыре этапа: с 14 апреля по 20 мая; с 30 мая по 30 июня; с 10 июля по 10 августа и с 20 августа по 20 сентября.


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