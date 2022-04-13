Биофармзавод в Жамбылской области будет выпускать до 60 млн доз препаратов в год

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство цеха биофармацевтического завода в Кордайском районе проинспектировал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первая рабочая поездка Нуржана Нуржигитов в качестве главы региона, отметили в пресс-службе акима области. И состоялась она в Кордайский район, где находится стратегически важный объект.

В поселке Гвардейский Кордайского района находится Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. В 2020 году в Кордайском районе был дан старт строительству биофармацевтического завода по производству отечественных вакцин QazVac против COVID-19. Завод нацелен на выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP).

Аким ознакомился с работой института и завода по производству иммунных биопрепаратов, встретился со специалистами предприятия. Сотрудники поделились планами развития института, рассказали о реализуемых и новых проектах.

«Известно, что работа такого важного объекта находится на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева, - подчеркнул Нуржан Нуржигитов в ходе осмотра предприятия. - Поэтому я прибыл специально, чтобы ознакомиться с работой завода, обсудить с вами актуальные на сегодняшний день вопросы».

Далее аким области проинспектировал ход строительства производственного цеха биофармацевтического завода. Глава региона отметил, что нельзя сбавлять темп работ и дал ряд поручений ответственным лицам.

Нуржан Нуржигитов посетил также спортивно-оздоровительный комплекс, построенный для сотрудников института и их семей. Кроме того, главе региона показали многоквартирные дома, в которых проживают учёные.

Напомним, в октябре 2021 года новоселами стали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Для них построили три многоэтажных дома на 180 квартир. Благодаря их кропотливому труду, казахстанская вакцина получила признание в мире, доказав, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита, работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит три - четыре года, но этот завод был запущен за девять месяцев. Глава государства дал конкретные поручения по созданию благоприятной среды для работы ученых, работников института, по обеспечению их жильем, по улучшению условий обучения их детей, организации их досуга.

На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний. Планируемая мощность предприятия - до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов в год.

НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Организации исламского сотрудничества. QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев.