Биофармацевтический комплекс стоимостью 103 млрд тенге построят в Казахстане — Минздрав

По информации Минздрава, находятся на рассмотрении девять инвестиционных проектов, предусматривающих локализацию 460 наименований лекарственных средств.

— Инвестиционный штаб одобрил проект строительства биофармацевтического комплекса с объемом инвестиций 103 миллиарда тенге. Инвестором выступает ТОО «Khan Tengri Biopharma», — заявила министр Альназарова.

Комплекс будет производить активные фармацевтические ингредиенты. Проект включен в разрабатываемый комплексный план развития фармацевтической промышленности на 2026–2030 годы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики.