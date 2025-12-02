РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:35, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Биофармацевтический комплекс стоимостью 103 млрд тенге построят в Казахстане — Минздрав

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе заседания Правительства сообщила об одобрении крупного инвестиционного проекта в сфере фармацевтики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстанда биофармацевтикалық өнім шығаратын зауыт салынады
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    По информации Минздрава, находятся на рассмотрении девять инвестиционных проектов, предусматривающих локализацию 460 наименований лекарственных средств.

    — Инвестиционный штаб одобрил проект строительства биофармацевтического комплекса с объемом инвестиций 103 миллиарда тенге. Инвестором выступает ТОО «Khan Tengri Biopharma», — заявила министр Альназарова.

    Комплекс будет производить активные фармацевтические ингредиенты. Проект включен в разрабатываемый комплексный план развития фармацевтической промышленности на 2026–2030 годы.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики.

    Динара Акылжанова
    Автор
