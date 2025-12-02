Биофармацевтический комплекс стоимостью 103 млрд тенге построят в Казахстане — Минздрав
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе заседания Правительства сообщила об одобрении крупного инвестиционного проекта в сфере фармацевтики, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации Минздрава, находятся на рассмотрении девять инвестиционных проектов, предусматривающих локализацию 460 наименований лекарственных средств.
— Инвестиционный штаб одобрил проект строительства биофармацевтического комплекса с объемом инвестиций 103 миллиарда тенге. Инвестором выступает ТОО «Khan Tengri Biopharma», — заявила министр Альназарова.
Комплекс будет производить активные фармацевтические ингредиенты. Проект включен в разрабатываемый комплексный план развития фармацевтической промышленности на 2026–2030 годы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики.