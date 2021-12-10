Бинали Йылдырым: Смогу воспользоваться советами как Касым-Жомарта Токаева, так и Нурсултана Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший Премьер-Министр и председатель Парламента Турции, председатель Совета старейшин при Организации тюркских государств Бинали Йылдырым в рамках визита в нашу страну прокомментировал прошедший саммит глав государств Тюркского совета, рассказал о целях организации и его дальнейшей работе, отметив роль Елбасы и Президента Казахстана в видении тюркского мира в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ».

- Господин Бинали Йылдырым, добро пожаловать в Казахстан! Как известно, недавно в Стамбуле состоялся Саммит глав государств Тюркского совета, в рамках которого был принят ряд важных решений. Как вы оцениваете работу прошедшего Саммита?

- Во время Саммита в Стамбуле, состоявшегося 12 ноября, было принято решение о преобразовании «Тюркского совета» в «Организацию тюркских государств». Также был принят документ о «Видении Тюркского мира-2040». Еще одним радостным событием стало то, что Туркменистан получил статус наблюдателя при Организации тюркских государств. Уверены, что в ближайшее время наши туркменские братья станут полноправными членами Организации тюркских государств (ОТГ). Символический смысл несет, что эти решения были приняты в годовщину 30-летия независимости Тюркских республик Центральной Азии и Азербайджана.

Все признают, что предпринятые эти шаги имеют историческое значение. На самом деле, результат, которого мы достигли, является итогом наших 30-летних совместных усилий. Но это также организация, созданная на основе нашей общей тысячелетней истории. Елбасы – господин Назарбаев внес большой вклад в то, чтобы организация, созданная в 2009 году в соответствии с Нахичеванским соглашением, достигла нынешнего этапа.

Мы гордимся достигнутым этапом, но, конечно, не считаем что этого достаточно. Вообще-то наша работа только сейчас и начинается. Наши последующие цели – воплотить в жизнь документ о видении тюркского мира, дальнейшее продвижение отношений между странами-членами во всех сферах, сделать Организацию более функциональной в период, когда международные отношения становятся все более сложными, и добиться ощутимых успехов в интересах наших народов.

- Елбасы Нурсултан Назарбаев недавно отметил, что настало время наладить прямые контакты между ЕвразЭС, ЕС, ШОС и недавно созданной Организацией тюркских государств. Как бы вы прокомментировали это предложение?

- Вполне естественно, что страны, у которых много общего, в частности, язык и культура, должны сосуществовать и активно сотрудничать в рамках многосторонней платформы. По сути, Организация тюркских государств является результатом этого естественного процесса. Эта организация, конечно, не только не противопоставляет себя против третьих сторон, но и стремится способствовать миру, стабильности и процветанию на обширной географии, которую она охватывает. Среди целей организации – развитие дружественных отношений и сотрудничества между странами региона. Президент нашей страны также подчеркивал это в своем выступлении на Саммите.

Как отмечал господин Назарбаев, мы считаем важным, чтобы Организация тюркских государств, добившаяся значительных успехов на пути институционализации, имела бы прямые контакты с другими региональными организациями и осуществляла совместные проекты. В большинстве региональных организаций, о которых вы упомянули, страны, входящие в Организацию тюркских государств, также являются их участницами.

Мы рассматриваем разнообразие во внешней политике членов ОТГ как преимущество для дальнейшего повышения эффективности Организации. Например, у Казахстана есть хорошие взаимоотношения с РФ и КНР, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Опять же, Турция, например, имеет тесные контакты со своим соседом РФ, а также со странами Ближнего Востока, Балкан и ЕС. Таким образом, Организация тюркских государств должна использовать эти возможности каждого из своих членов. В качестве хорошего примера мы можем привести помощь, которую Организация тюркских государств недавно оказала некоторым странам Африки для борьбы с пандемией коронавируса.

- Казахстан и Турция – братские страны. Как вы оцениваете роль Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева в развитии видения Тюркского мира?

- С начала 1990-х годов Казахстан проявлял устойчивый и непрерывный интерес к развитию сотрудничества в тюркском мире. В то же время Казахстан стал страной, которая впервые внесла в повестку дня и предложила некоторые шаги на пути к интеграции. Также наш уважаемый Аксакал господин Назарбаев лично внес предложения о преобразовании Тюркского совета в Организацию тюркских государств и принятии Документа о «Видении Тюркского мира-2040». Провозглашение господина Назарбаева «Почетным председателем Тюркского совета» на основании предложения Президента нашей страны во время Саммита в Баку также свидетельствует о том, что вклад и труд Елбасы были оценены всем тюркским миром.

Президент господин Токаев – государственный деятель с большим опытом работы во внешней политике. Во время своего выступления на Стамбульском саммите, в котором он впервые принял участие в качестве Президента, он очень красноречиво изложил видение Казахстана относительно тюркского мира и проявил свою приверженность и признательность, почтив память покойного Премьер-министра нашей страны Аднана Мендереса, который принял наших казахских братьев в Турцию в 1950-х годах.

Во время Саммита в Стамбуле я был избран Председателем Комитета Аксакалов Тюркского мира, получив ценную поддержку всех стран-членов, в первую очередь Казахстана. Целью нашей работы является дальнейшее развитие отношений между всеми странами-членами во всех сферах, прежде всего в области торговли, инвестиций, транспорта. Во время исполнения своих обязанностей, уверен, что смогу воспользоваться советами как господина Токаева, так и господина Назарбаева.

- Господин Бинали Йылдырым, благодарим Вас за беседу!





Фото: Ahmet Atak/Anadolu Agency