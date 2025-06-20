BilimClass — локомотив цифровизации образования в Казахстане
В Казахстане активно продолжается процесс цифровизации образования, направленный на внедрение современных решений для оптимизации учебного процесса, передает агентство Kazinform.
Одним из ключевых инструментов этой трансформации стала цифровая образовательная платформа BilimClass от компании Bilim Group. Сегодня платформа внедрена более чем в 5 000 школ в 11 регионах страны.
По окончании учебного года был проведён масштабный опрос, в котором приняли участие более 38 800 учителей и 125 000 родителей. Его результаты продемонстрировали высокий уровень удовлетворённости как среди педагогов, так и среди родителей. Внедрение BilimClass подтвердило свою эффективность и востребованность — об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы пользователей.
Что такое BilimClass и какова её роль в цифровизации
BilimClass — это казахстанская цифровая образовательная платформа, предназначенная для ведения электронных журналов и дневников. Её главная цель — сделать образовательный процесс более прозрачным, упростить коммуникацию между школой, учителями и родителями, а также снизить бумажную нагрузку на педагогов. Среди ключевых преимуществ платформы — отсутствие рекламы и наличие бесплатного мобильного приложения.
Уровень удовлетворённости и ключевые преимущества
Результаты опросов демонстрируют высокий уровень удовлетворённости среди пользователей:
- учителя: более 80% опрошенных педагогов считают использование отечественной платформы крайне важным, отмечая её надёжность и высокий уровень цифровой безопасности. Также высокие оценки получили стабильность работы, качество технической поддержки и удобство интерфейса. Более 80% учителей готовы рекомендовать BilimClass своим коллегам.
- родители: более 77% родителей особенно ценят наличие бесплатного мобильного приложения и стабильную работу системы.
Цифровизация образования: системные изменения
Внедрение BilimClass стало частью масштабных системных изменений в сфере образования, реализуемых в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева о поддержке и развитии отечественных IT-решений. На сегодняшний день платформа успешно внедрена в школах следующих регионов: Северо-Казахстанская, Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Актюбинская, Костанайская, Жамбылская, Кызылординская области и в областях Жетысу, Абай, Улытау.