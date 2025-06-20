BilimClass — локомотив цифровизации образования в Казахстане

Одним из ключевых инструментов этой трансформации стала цифровая образовательная платформа BilimClass от компании Bilim Group. Сегодня платформа внедрена более чем в 5 000 школ в 11 регионах страны.

По окончании учебного года был проведён масштабный опрос, в котором приняли участие более 38 800 учителей и 125 000 родителей. Его результаты продемонстрировали высокий уровень удовлетворённости как среди педагогов, так и среди родителей. Внедрение BilimClass подтвердило свою эффективность и востребованность — об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы пользователей.

Что такое BilimClass и какова её роль в цифровизации

BilimClass — это казахстанская цифровая образовательная платформа, предназначенная для ведения электронных журналов и дневников. Её главная цель — сделать образовательный процесс более прозрачным, упростить коммуникацию между школой, учителями и родителями, а также снизить бумажную нагрузку на педагогов. Среди ключевых преимуществ платформы — отсутствие рекламы и наличие бесплатного мобильного приложения.

Уровень удовлетворённости и ключевые преимущества

Результаты опросов демонстрируют высокий уровень удовлетворённости среди пользователей:

учителя: более 80% опрошенных педагогов считают использование отечественной платформы крайне важным, отмечая её надёжность и высокий уровень цифровой безопасности. Также высокие оценки получили стабильность работы, качество технической поддержки и удобство интерфейса. Более 80% учителей готовы рекомендовать BilimClass своим коллегам.

родители: более 77% родителей особенно ценят наличие бесплатного мобильного приложения и стабильную работу системы.

Цифровизация образования: системные изменения

Внедрение BilimClass стало частью масштабных системных изменений в сфере образования, реализуемых в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева о поддержке и развитии отечественных IT-решений. На сегодняшний день платформа успешно внедрена в школах следующих регионов: Северо-Казахстанская, Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Актюбинская, Костанайская, Жамбылская, Кызылординская области и в областях Жетысу, Абай, Улытау.