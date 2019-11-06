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Билеты на концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке раскупили за полтора месяца

6 Ноября 2019 10:05
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Билеты на концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке раскупили за полтора месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит с новым уникальным шоу Arnau tour ENVOY 10 декабря 2019 года на легендарной арене Barclays Center в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Продажи билетов были открыты 13 сентября, и за полтора месяца фанаты артиста выкупили все 7 тыс. билетов, причем 75% из них приобрели американцы.

Такой ажиотаж стал ярким свидетельством таланта Димаша, а также того, что творчество артиста универсально, вне определенных культурных рамок, и находит отклик в душе представителей разных стран и народов. В связи с таким активным интересом и спросом со стороны поклонников Димаша к предстоящему концерту для продажи на сайте TIcketmaster.com открыли еще 2 тыс. мест в фан-зоне и дальних рядах. Таким образом, у тех, кто еще не успел приобрести билеты на шоу своего кумира, появился шанс.

В прошлом году на концерте Димаша в Лондоне наблюдался такой же аншлаг. Концертный зал Indigo at the O2 в рамках первого сольного концерта исполнителя посетили 4600 человек из 45 стран мира.

Концерт, организованный Министерством культуры и спорта РК, обещает стать одним из самых ярких событий Дней культуры Казахстана в США. Необходимо отметить, что вся увлекательная программа шоу и завораживающие сценические образы артиста были разработаны молодой казахстанской командой профессионалов.

Совместная работа талантливых творческих казахстанцев позволила проработать Arnau tour ENVOY до самых мелких деталей: музыкальное оформление, тематическая фотосессия, дизайны рекламных афиш, танцевальное сопровождение и многое другое. Результат проделанной работы поклонники исполнителя увидят уже в декабре 2019 года.

Arnau tour ENVOY – это обновленная версия концертной программы ARNAU, с которой певец выступил в Нур-Султане летом 2019 года. Новая программа включила в себя самые лучшие моменты предыдущей и была дополнена новыми номерами и произведениями.

Искушенная американская публика сможет увидеть некоторые номера из программы ARNAU, которая собрала огромное количество положительных отзывов и восторженных комментариев от фанатов артиста со всего мира, в совершенно новой интерпретации.

Для зрителей шоу на нью-йоркской сцене Димаш станет олицетворением казахской музыки, посланником, несущим культуру нашей страны по всему миру. Артист исполнит старые и новые хиты на казахском, английском, русском и китайском языках.

Ранее сообщалось, что 10 декабря текущего года состоится сольный концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке.

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Ключевые слова: Культура, США, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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