Билеты на Олимпиаду-2028 уже поступили в продажу: сколько они стоят

До летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе остается менее двух лет, однако часть билетов уже доступна для покупки. Болельщики могут приобрести их в составе официальных пакетов Olympic Hospitality, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК .

На первом этапе болельщикам доступны официальные пакеты Olympic Hospitality, которые включают входные билеты на соревнования и дополнительные услуги. В их числе — места с улучшенным обзором, доступ в лаундж-зоны и частные ложи, питание, напитки, развлекательная программа, а при необходимости — размещение в гостиницах.

Массовая продажа билетов стартует в 2027 году. Тогда же начнет работу официальная платформа перепродажи билетов на базе AXS, Eventim, Ticketmaster и Sports Illustrated Tickets, где зрители смогут безопасно покупать неиспользованные билеты у других владельцев.

Организаторы сообщили, что стоимость самых доступных билетов начинается от 28 долларов. Около половины всех билетов будут стоить менее 200 долларов, более 75% — менее 400 долларов. Самые дорогие предложения предусмотрены для церемоний открытия и закрытия Игр и относятся к премиальной категории.

Для покупателей установлены ограничения: один человек сможет приобрести не более 12 билетов, при этом на церемонии открытия и закрытия — не более четырех в рамках общего лимита. Зарегистрироваться на билетных платформах смогут лица старше 18 лет, а отдельный билет потребуется каждому зрителю независимо от возраста.

Напомним, XXXIV летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.